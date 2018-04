Důležité tři body, ale furt jsme pod čarou, řekl hrdina Baroš

Vyhrál Ligu mistrů, sázel branky za slavný Liverpool a je druhým nejlepším střelcem české fotbalové reprezentace. Přesto mu něco stále scházelo, vstřelit gól Spartě. Tento "rest" dohnal v nejlepší moment. Milan Baroš gólem ve vyhroceném souboji se Spartou zajistil výhru Baníku a udržel tým ve hře o udržení v nejvyšší soutěži.

"Je to nádhera, ale pořád jsme patnáctí. Je to rozhodně povzbuzující pro psychiku, že jsme se v tabulce zvedli, ale pořád jsme pod čarou. Takže musíme nadcházející měsíc zvládnout a dostat se ještě výše. To je cíl," nepřeceňoval výhru nad rivalem Baroš.

Legendární kanonýr přiznal, že brzký start zápasu se mu úplně nezamlouval. "Chápu, že výkop v 15:00 je atraktivní čas. Když je mínus deset stupňů, tak se hraje v sedm večer, jako my v Teplicích, a když je 27 stupňů, tak se hraje ve tři odpoledne. Dneska by tomu slušel výkop v sedm večer pod světly, ale nebudu si stěžovat. Pro oba to bylo stejné, ale necítil jsem se dobře," podotkl tahoun Baníku.

Branku mohl vstřelit už o několik chvil dříve, kdyby využil centr od Martina Filla. "Přede mnou tam vyplaval balon, chtěl jsem se do něj položit, ale Hovorka se na mě nalepil a držel mě. Ale neříkám, že to byl nějaký faul. Trefil jsem ten míč pravačkou, a jak jsem padal, šel míč do levačky a nad bránu. Byl jsem z toho zklamaný, ale jsem rád, že to tam spadlo o deset minut později," okomentoval situaci Baroš.

Během zápasu svedl s obránci Pražanů nespočet drsných soubojů. Peprná slova na jeho adresu se ozývala také z hostujícího fanouškovského sektoru. "Vím, že mě sparťani asi nebudou mít rádi. Hádám se s nimi celý zápas. Ale nic proti nim nemám. Je to 90 minut hry, také jsem jim říkal, že hrajeme o holý život. To je můj způsob hry, pro mě jsou důležité tři body. Po zápase jsem si s nimi podal ruku a teď se s nimi mohu normálně pobavit," popsala průběh ostravská modla. Dokonce se jednou "chytil" i se sparťanským trenérem Pavlem Hapalem. "To k tomu patří. Už včera jsme se spolu potkali na hotelu, mám ho rád, je to super trenér. Přeju mu všechno nejlepší, ale těch 90 minut nemám kamarády. I sparťani to tak mají, každý hráč, který je zapálený pro svůj klub," dodal.

Baník potvrdil formu z posledních jarních bojů, ale stále patří do pásma sestupu. "Hlavně, že se tým zvedá, což je důležité před koncem sezony a bojem o záchranu. Tohle byly důležité tři body, ale jak moc, uvidíme po sezoně," řekl Baroš.