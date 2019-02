Dva góly z penalt? Nijak bych to nepřeceňoval, řekl Daníček

Poprvé v kariéře se sedmadvacetiletý kapitán Slovácka Vlastimil Daníček dočkal dvou branek v jednom ligovém zápase. Obě dvě byly z penalt a rozhodly o vítězství domácích nad Karvinou 2:0. Slovácko tak potvrdilo skvělou jarní formu a získalo šest bodů, aniž by ve dvou zápasech inkasovalo gól.

"Jsme rádi, že se nám podařilo potvrdit týden starou výhru v derby ve Zlíně," řekl novinářům Daníček. "Měli jsme v zápase spoustu šancí, už v poločase jsme měli vést větším rozdílem a bylo by to pro nás klidnější, takhle jsme museli být pořád ve střehu a v pozoru. Ty šance prostě musíme proměňovat a musíme se víc tlačit do zakončení," dodal.

Daníček dal v dosavadním průběhu nejvyšší soutěže pět branek a čtyři zaznamenal z pokutových kopů. "Nevím, jestli jsem specialista. Nijak bych to nepřeceňoval, prostě jsem si vzal míč a kopl," usmál se.

Před druhým pokutovým kopem si ale míč bral do rukou Marek Havlík, přesto nakonec kopal Daníček. "O poločase jsme si řekli, že druhou by šel kopat Mára, ale já jsem viděl, že si není stoprocentně jistý, že by ji dal. Tak jsem si to vzal já a bylo," prohlásil.

"Jo, chtěl jsem mít chladnou a čistou hlavu, nevnímat okolí," přidal Daníček, podle kterého byla výhoda, že Slovácko vedlo. "Horší by bylo kopat druhou penaltu za nepříznivého stavu. Ale stranu jsem neměl vybranou, vždy čekám a kopu intuitivně," přiznal.

Po druhém gólu měl na kopačce i třetí gól, ale trefil jen tyč. "Já a hattrick? To by bylo hodně vtipné," přiznal. "Nevím, co na to říct, tři góly jsem dal tak někdy v přípravce," řekl.

Slovácko vyhrálo podruhé na jaře a už je v lepší polovině tabulky. "Je to tvrdou prací, dodržováním taktiky. V tom je realizační tým neúprosný a my to musíme plnit. Kdo by to neplnil, tak nebude hrát, v tom je to gró," charakterizoval týmový vzestup. "Všichni musíme vědět, co hrát a co plnit," zakončil.