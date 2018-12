Elitní rozhodčí Příhoda se rozhodl ukončit kariéru

Zkušený fotbalový rozhodčí Radek Příhoda se rozhodl ukončit kariéru. Deníku Sport řekl, že odchází i kvůli současné atmosféře kolem rozhodčích. V české nejvyšší soutěži čtyřiačtyřicetiletý Příhoda jako hlavní kouč odpískal 237 zápasů, což je druhý nejvyšší počet po Pavlu Královcovi (242).

"Po zralé úvaze s pískáním končím. Vlastně jsem o tomto kroku začal vážně přemýšlet už v průběhu podzimní ligové části," řekl Příhoda Sportu. "Fotbal miluji a nebojím se říct, že pro mě je součást životního stylu. Ale na druhou stranu cítím, že je to nyní správné rozhodnutí," dodal.

Jako rozhodčí v profesionálních soutěžích působil od roku 2004, o čtyři roky později byl zařazen na listinu Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Odpískal i několik zápasů v čínské lize.

Za jeho rozhodnutím nestojí zdravotní důvody. "Fyzicky bych klidně ještě dva tři roky zvládl. Spíše jsem ale vnímal jistou nejednotu a z ní vyplývající nervozitu, která v posledních měsících kolem sudích opět začala panovat. Nakonec se to přeneslo i do projektu videa, který se přitom v minulé sezoně velmi dobře odstartoval. Je to škoda, pro fotbal to není ideální stav," uvedl Příhoda.

Komisi rozhodčích Fotbalové asociace ČR od léta vede bývalý reprezentační trenér Jozef Chovanec, který v říjnu odvolal člena komise a hlavního garanta projektu videorozhodčích Romana Hrubeše.