Energie, co šla z tribun, nám ohromně pomohla, děkoval Trpišovský

Po zápase s Olomoucí měl hodně velkou radost. Slavia po poločase sice dostala branku, nakonec ale duel zvládla třemi góly otočit a mohla oslavit vítězství. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského sešívané dotlačili k triumfu především červenobílí příznivci. "Fanouškům patří velké poděkování. Byli skvělí," řekl po vítězství vládce sešívané střídačky.

Slávisty čekal proti Olomouci náročný souboj a dění na hřišti tomu zpočátku odpovídalo. Obe mužstva se po první půli rozešla do kabin bez branek. ""Myslím si, že úroveň utkání odpovídala tomu, že hrál druhý tým se třetím, hrálo se o hodně. Olomouc v první půli hrála opatrnější fotbal, hrála hodně z bloku, snažili se o nahozené míče za naši obranu. My jsme chtěli být aktivní, vytvořit si tlak, být hodně na míči. Soupeře jsme hodně napadali, získávali jsme míče z represinku, ale první poločas skončil 0:0," hodnotil slávistický kouč pro klubový web.

Pak ale pro sešívané přišla komplikace. V 57. minutě se hosté dostali zásluhou Hály do vedení a Pražané museli dotahovat. "Ve druhém poločase jsme neproměnili šance a po autu jsme dostali gól. Utkání se zdramatizovalo, ale myslím, že fotbalu to pomohlo, hrálo se nahoru dolů. Gólman Reichl nás několikrát vychytal, my neproměnili další šance," popisoval průběh druhé pětačtyřicetiminutovky.

"Pro soupeře je to složité, pokud do útočné fáze zapojíte osm nebo devět hráčů, nemůže nikoho nechat samotného. Čím víc hráčů v ofenzivě, tím těžší to pro něj je. Utkání jsme hráli ve vysoké intenzitě, ačkoliv jsme hráli ve středu domácí pohár s Libercem."

"O vysokou intenzitu se snažíme i na tréninku. Viděl jsem, že i ty největší hvězdy týmu, ať to byl Danny nebo i další ofenzivní hráči, hrají pro tým, chodí do skluzů, zapojují se do obranné fáze a získávají míče. Hodně nám navíc pomohli střídající hráči, stejně tak fanoušci," jmenoval Trpišovský faktory, jež podle něj pomohly k triumfu.

A právě z červenobílých příznivců byl hodně nadšený. "Byli skvělí. Ta energie, která šla z tribun, to byl ten faktor, díky kterému se nám podařilo skóre otočit. Našim fanouškům patří velké poděkování," rozplýval se.

Vrátil se i k situaci, kdy rozhodčí použili video, aby posvětili vítězný gól. Nejprve ho totiž neuznali a až po upozornění videorozhodčího trefu uznali. ""Vzpomněl jsem si na Milana Baroše, že fotbal někdy bere, někdy dává. Já jsem zastáncem používání videa, i když bych si přál, aby se využívalo na co nejvíc stadionech. Dnes zaplaťpánbůh, že tady video bylo, pomezní odmával ofsajd a kdyby tady nebylo, gól by neplatil," řekl k důležitému momentu.

Slavia díky výhře odskočila Olomouci na rozdíl pěti bodů. To ale podle Trpišovskéo neznamená, že mohou jeho svěřenci polevit. ""Ještě se hraje 10 kol o 30 bodů, čeká nás ještě hodně zápasů. I z dosavadních výsledků je hodně znát, že se liga vyrovnala, navíc nepříliš kvalitní terény smazávají rozdíly mezi lepšími a horšími týmy. Hráli jsme druhý tým se třetím, výhra je určitě důležitá, ale je jen jedním z kroků. Pořád to byl zápas o tři body, a vzhledem k počtu zbývajících zápasů se může stát cokoliv," uzavřel.