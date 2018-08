Fleišman: Start se nám povedl, musíme to potvrdit v dalších zápasech

Ostravští fotbalisté si během tří měsíců vyzkoušeli oba póly prvoligové tabulky. Zatímco na jaře se v posledních kolech zachraňovali, po dnešní výhře 2:0 nad Duklou Praha byli na chvíli dokonce vedoucím týmem neúplné tabulky. Z prvního místa je sesadilo vítězství Slavie v Teplicích.

"To je sice krásné, ale jsou tam ještě týmy, které nás můžou přeskočit," řekl obránce Jiří Fleišman po utkání a ještě během rozehraného duelu Slavie. "Budeme se soustředit na sebe a naši hru. Soupeře sledujeme, ale že bychom si to dávali nějak do hlavy, to asi ne. Užíváme si spíše toho, že jsme nahoře, sbíráme body a neplácáme se někde dole."

Podle čtyřiatřicetiletého obránce je příčinou herního progresu sehranější tým. Baník v zimě hodně nakupoval, ale trvalo, než se sehrál. "Nechci to zakřiknout, sedlo si to teďka a zvykli jsme si na sebe. Každý si uvědomil, že jednotlivci dělají mančaft a když bude jeden makat za druhého, tak bude mít úspěch mančaft a když bude mít úspěch mančaft, tak bude mít úspěch i jednotlivec. Doufám, že si to všichni dali do hlavy a doufejme, že budeme v těch výkonech pokračovat," řekl bývalý obránce Liberce a Mladé Boleslavi.

Baník dlouhá léta nezažil tak vydařený úvod sezony. Po šesti kolech má patnáct bodů, což vloni nedokázal uhrát za dvacet zápasů. "Začali jsme výborně. Kdybychom měli ještě o ten bodík ze Slovácka více, tak by to bylo ještě lepší, ale zase nemůžeme mít velké oči. Jdeme do všeho s pokorou, máme fantastický start, ale musíme tak pokračovat dále," řekl Fleišman.

Jeden ze zkušených lídrů kabiny si je jistý, že Ostrava neusne na vavřínech. "Já si myslím, že ten mančaft je tak zkušený, že moc dobře víme, že je to jen začátek a sebemenší podcenění nás může vytrestat. Budeme si dávat pozor," řekl Fleišman.

Podle Fleišmana Baník začal hrát bohorovně už po vedoucím gólu proti Dukle. "Nechali jsme Duklu až moc hrát a pak jsme se i strachovali. Měli tam šanci na 1:1 střelou, která šla těsně vedle tyče. Naštěstí jsme pak na konci prvního poločasu přidali druhou branku a myslím si, že druhý poločas až na jednu výjimku jsme je do ničeho vážnějšího nepustili," dodal Fleišman.