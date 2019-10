Fotbalisté Olomouce opět nevyhráli, Příbram bez branek

Fotbalisté Příbrami remizovali ve 14. kole první ligy se Zlínem 0:0 a oba týmy prodloužily výsledkovou krizi. Středočeši nevyhráli sedm kol po sobě, zatímco "Ševci" dokonce osm. Příbram se díky bodu posunula na třinácté místo o bod před Karvinou, která má však k dobru nedělní souboj v Českých Budějovicích. Zlín zůstal na předposlední patnácté pozici.

"Pro nás je to samozřejmě zklamání, protože jsme ten zápas chtěli za každou cenu zvládnout. Bohužel od začátku zápasu se na nás projevila tíha okamžiku," řekl na tiskové konferenci příbramský trenér Roman Nádvorník.

První poločas nabídl minimum akcí. Domácí drželi častěji míč, ale Rakovanovu branku netrefili vůbec. Záložník Alvir, který od ledna bude působit v Plzni, dvakrát střílel mimo. Na druhé straně ani hosté příbramského gólmana Kočího neohrozili.

"Do utkání jsme vstoupili hodně nervózně. Bylo tam hodně situací, které jsme neřešili dobře, hodně zbytečných ztrát a nedorozumění, které jsme měli zejména v ofenzivě, ve finální fázi," prohlásil zlínský kouč Jan Kameník.

Až v 61. minutě se zrodila první větší šance. Rezek našel ve vápně střídajícího Stupareviče, jehož střela se odrazila k Polidarovi, který však Rakovana nepropálil. O dvě minuty později skončil Zemanův přímý kop po teči hostující zdi mimo tři tyče.

Zlín zahrozil v 65. minutě, kdy Fantišovu střelu z hranice vápna vytáhl Kočí. Vzápětí Matejov prostřelil vyběhnutého Kočího, ale zamířil vedle.

V 73. minutě Stuparevič přihrál do vápna Alvirovi, který však v rozhodující chvíli ve výborné pozici promáchl. V 90. minutě nevyužil další příležitost Nový, jenž před vápnem nezamířil přesně.

Zlín nepodlehl Příbrami v sedmém z posledních osmi ligových zápasů, pod Kameníkem ale ani na druhý pokus nezvítězil a čtyři ligové zápasy po sobě nevstřelil gól. Po třech porážkách po sobě však alespoň bodoval.

"Bod je pro nás dobrý, protože jsme zastavili sérii tří porážek. Chtěli jsme určitě vyhrát a doufali jsem, že jedna naše šance, kterou proměníme, přijde. Byla tam spousta náznaků. Chyběla tam jedna kvalitní přihrávka ve vápně, která by druhého hráče dostala do takové pozice, z níž by to uklidil. To se nám nepovedlo," uvedl zlínský útočník Tomáš Wágner.

Slovácko - Opava 4:0

Fotbalisté poslední Opavy ve 14. kole první ligy na hřišti Slovácka utrpěli debakl 0:4 a na výhru v nejvyšší soutěži čekají už dvanáct zápasů. Naopak domácí potřetí za sebou zvítězili a poskočili na páté místo tabulky. V Uherském Hradišti otevřel skóre v deváté minutě Patrik Šimko, po změně stran přidali další góly Ondřej Šašinka, Jan Kalabiška a Tomáš Zajíc.

Slovácko podobně jako v minulém domácím utkání s Libercem (3:1) dobře začalo. V deváté minutě po centru Reinberka míč lehce přizvedl Šašinka a nepokrytý Šimko s pomocí drobné teče dostal míč do branky. Pro slovenského obránce to byl premiérový gól v české lize, kterého se dočkal při svém 96. startu.

Hosty rychlá branka nepoložila, naopak se hra přelévala ze strany na stranu, ale k výraznějšímu ohrožení obou branek v následujících minutách nedošlo. Až v závěru poločasu Opava mohla srovnat. Po přímém kopu Zavadila téměř od poloviny hřiště se míč snesl až do pokutového území, kde se Žídek odpoutal od Zajíce a zakončoval sám hlavou do tyče Trmalovy branky.

"Šlo asi o nejhorší zápas, co jsem u týmu. Slovácko vyhrálo zcela zaslouženě, protože jsme nebyli nebezpeční a nebyli jsme schopni eliminovat soupeřovy přednosti," uvedl asistent trenéra Opavy Dvorník. "Je to kdyby, ale kdybychom z šance na konci poločasu dali na 1:1, tak nás to mohlo nabudit a mohli jsme být výsledkově úspěšnější," dodal.

Po změně stran se Slovácko hned opřelo do slezského soupeře a po přihrávce Sadílka zakončoval Šašinka, ale gólman Fendrich míč dokázal vyrazit na roh. Dorážející Reinberk se poté mezi tyče netrefil.

V 53. minutě se už domácí dočkali. Po rohu se míč vrátil do klubka hráčů v malém vápně, kde se nakonec nejlépe zorientoval Šašinka, který dokázal balon protlačit až do branky. O chvilku později si na centr Havlíka naběhl Hofmann a jen těsně hlavou minul.

"Stěžejní byla druhá branka, kde jsme si pomohli ze standardní situace. Po třetí to bylo už v naší moci a čtvrtá byla výborná po krásné kombinační akci. Mám výhrady k nepřesnostem, ale za pracovitost musím mužstvo pochválit. Byl to pracovitý výkon a zasloužená výhra i v obměněné sestavě. Jsem rád, že hráči, co šli z lavičky do základu, se velkou měrou podíleli na dnešním výsledku," prohlásil kouč Slovácka Svědík.

Slovácko bylo při chuti a v 64. minutě skórovalo potřetí. Po přímém kopu Sadílka se míč přes Krejčího a bránící opavské hráče dostal ke střídajícímu Kalabiškovi a ten se prosadil po dvou minutách na hřišti.

Domácí v 87. minutě po exhibiční akci přidali ještě čtvrtý gól. Šimko obešel při průniku do šestnáctky několik bránících hráčů a vybídnul volného Zajíce, jenž už neměl problém se zakončením. Slovácko tak doma porazilo Opavu v pátém z šesti prvoligových zápasů.

Ostrava - Olomouc 2:2

Zápas fotbalistů Ostravy a Olomouce ve 14. kole první ligy skončil remízou 2:2. Domácí po gólech Dame Diopa dvakrát vedl, Sigma však zásluhou Václava Jemelky pokaždé dokázala srovnat. Baník tak po pěti domácích výhrách v řadě ztratil, Olomouc na vítězství naopak od 13. října už pět utkání čeká.

Olomouc do zápasu vstoupila s pěti změnami v základní sestavě, přesto musela od začátku čelit převaze Baníku. Domácí rozehráli utkání s velkou chutí: v osmé minutě vyslal prudký volej na olomouckou bránu Reiter a Buchta ještě reflexivně balon vyboxoval. V 10. minutě se avšak Diop na malém vápně úkrokem vzad zbavil olomoucké obrany a přihrávku Hrubého z první levačkou poslal do sítě.

Baník měl první dvacetiminutovku zcela ve své moci a z kombinační převahy mohl profitovat i více. Kuriózní zápletku přinesla 13. minuta: po standardní situaci nejprve z výborné pozice promáchl Kuzmanovič, Fillo následně z otočky trefil tyčku a odražený balon napálil do protější tyče ještě Stronati. Těsně vedle v 21. minutě hlavičkoval i Smola.

"Měli jsme hodně šancí, ale branek mohlo a mělo být více než jen dvě. Mnohdy chybělo štěstí, trefili jsme dvě tyčky, něco pochytil gólman. Zase se ukázalo, že když soupeři neodskočíte na rozdíl dvou branek, je to vždycky ošidné," řekl Diop.

Sigma se pak z tlaku vymanila a po krátkém náporu dokázala srovnat zásluhou Jemelky, který ve skluzu z úhlu dopravil míč do sítě. "Volal jsem, ať mi to dají na zadní, naštěstí se to vykulilo a dorazil jsem to. Někdo to tam dával, ale asi ne cíleně. Byla to spíše náhoda," připustil Jemelka.

Baník ale zareagoval promptně: k nevídanému sólu přes celé hřiště se nadechl Reiter, ustál i skluz olomouckého beka, balon patičkou posunul do běhu Diopovi, který překonal Buchtu podruhé. "Ruda Reiter perfektně dribloval až před vápno a krásně mi to přihrál. Zakončení už bylo jednoduché," řekl Diop.

Domácí po vydařeném prvním poločase po obrátce přece jen ustoupili od své aktivity. I zásluhou zvýšeného úsilí Hanáků. Sigma si vypracovala územní převahu, ale šance měli spíše domácí. Stronatiho hlavičku vytáhl Buchta, Jiráskovu pokusu z velkého vápna scházely decimetry. "Potom jsme přidali, ale myslím si, že Baník udělal chybu, že zalezl. Kdyby zůstal u toho stylu hry, který hrají, tak bychom to měli těžké. Tím, že zalezli nám to usnadnili a mohli jsme vyrovnat," uvedl Jemelka.

Až v 66. minutě platonický tlak vynesl příležitost i Olomouci, ale Plškovo zakončení vykopl Laštůvka. Zdálo se, že Ostrava si šestou výhru v řadě pohlídá, jenže tři minuty před koncem Olomouc překvapivě udeřila. Po rohu prodloužil Beneš balon na zadní tyč pro Jemelku, který hlavou vyrovnal.

"My jsme přestali být aktivní. Nepochopitelně jsme se zatáhli. Musíme se na to podívat, něco si k tomu říct. Ale tým, jako jsme my s těmi zkušenostmi, by si to měl pohlídat," dodal ostravský záložník Reiter.