Fotbalisty Bohemians mrzelo, že nedali výhrou dárek Panenkovi.

Fotbalisty Bohemians 1905 mrzelo, že nedali výhrou dárek klubové legendě Antonínu Panenkovi k jeho dnešním 70. narozeninám. "Klokani" v 17. kole v malém pražském derby s Duklou jen remizovali bez branek a protáhli čekání na domácí vítězství v lize už na osm zápasů.

"Říkal mi před zápasem: kurňa, už vyhrajte. Už bylo na něm znát, že i když vyhrajeme, tak už jsme měli vyhrát dávno. Že už je toho dost. A my místo toho, abychom mu dali dárek, tak jsme ho zase nepotěšili. Bohužel. Budeme pracovat dál. To je sport, to je život," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Martin Hašek starší.

"Jsou to krásné kulatiny. Fakt jsme se snažili, jak nejlíp jsme uměli. Že třeba nemáme tolik kvality nebo i štěstí, abychom to tam propasírovali, to je druhá věc. Ale myslím, že pan Panenka nebude po dnešku naštvaný nebo zklamaný, co se týče našeho výkonu," doplnil trenérův stejnojmenný syn Martin Hašek mladší.

Panenkovi na dálku pokazil narozeniny výborným výkonem brankář Dukly Filip Rada, který v závěru chytil dvě gólové šance. "Mně zase pokazil dvoustý start v lize Jablonec šesti góly, takže je to podobné. Bohemka aspoň získala bod, my žádný," podotkl Rada.

"Zápas byl do 70. minuty vyrovnaný, možná jsme v některých fázích byli lepší. Posledních 20 minut nás Bohemka zatlačila, přežili jsme to. Za těch 20 minut by si Bohemka možná zasloužila gól, ale my za těch 70 minut taky. Takže to skončilo spravedlivě," dodal Rada, jehož tým v lize potřetí za sebou neinkasoval.

Bohemians potvrdili, že se jim doma v této sezoně nedaří. V lize v Ďolíčku nevyhráli od červencového prvního kola a získali tam o dva body méně než venku.

"Čekal jsem to už minulou sezonu. My přivádíme mladé a rychlé hráče, jsme mužstvo spíše na brejk, než abychom dobývali. Tím, že jsme mladí, jsme zranitelnější mentálně. Vy hrajete do plných a fanoušci mají tendence být negativní, když nahrajete do strany, nebo si pomůžete s gólmanem. Pro mladé hráče je pak těžké zachovat si trpělivost, když ji ztrácí fanoušci," podotkl Martin Hašek starší.

"Takže mě nepřekvapuje, že doma získáváme méně bodů než venku. Doufám, že to v dalším zápase, který hrajeme venku, potvrdíme," doplnil kouč Bohemians.