Fotbalová rarita. Do Bohemians přibyl třetí z rodu Hašků

Málo vídaná skutečnost je k vidění v kabině fotbalových Bohemians. Ve vršovickém týmu se před startem nové sezony sešli hned tři příslušníci jedné rodiny. K trenérovi a zároveň otci Martinu Haškovi staršímu, který už nějaký čas měl v týmu syna Martina, přibyl další syn. Filip Hašek posílil v létě mužstvo z Ďolíčku, když dorazil z Českých Budějovic.

"Brácha s tátou jedou fotbal doma neustále. Teď jsem se k nim přidal i já. A už je do toho chudák zatažená i máma, která nás musí trpět. Zejména po zápasech se to doma řeší celé večery, máma je z toho nešťastná, ale už si zvykla. Dá se říct, že nám doma dělá takového rozhodčího," přiznal Filip Hašek, že doma je fotbal tématem číslo jedna.

Podobně jako rodina Jarolímů nebo Ličků, kde se potkali ve stejném týmu otec a dva synové, se nyní potkali v jedné kabině tři členové rodu Hašků. Martin Hašek mladší však do utkání bude moct naskočit až po vyléčení zraněného kolene. "Bráchovo zranění to zkomplikovalo, ale věřím, že se brzo spolu na hřišti potkáme. Už jsme spolu hrávali v přípravě ve Vlašimi, ale zahrát si společně ligu je můj dětský sen," prohlásil Filip Hašek. Ikdyž je útočněji laděným záložníkem, v případě nouze se pokusí zaskočit za svého bratra.

"Když byli kluci malí, říkal jsem si, že Martin bude více po mně, taková ta klasická šestka, defenzivní záložník. Nakonec je trochu ofenzivnější, spíše pro pozici osm. Útok a defenzivu má tak padesát na padesát," zmínil otec Martin. "U Filipa jsem čekal, že bude vždy ofenzivnější, ten to má tak šedesát ku čtyřiceti. Spíše nastupuje jako podhrot. Mohli by hrát i spolu, pak by ale Martin musel plnit defenzivnější úkoly," dodal na adresu svých synů.

Nezvyklé setkání může evokovat myšlenky na protekci ve prospěch rodinných příslušníků. Filip Hašek však takové protěžování jednoznačně odmítá. "Pro mě je důležité, jak to vnímají kluci v kabině a ta je tady super a není to problém. Kluci jsou si vědomi našich kvalit. Je mi jasné, že vždy se najde někdo, kdo si bude něco takového myslet, ale věřím, že jich bude co nejméně," řekl nový přírůstek do kabiny Klokanů. "On je otec na nás spíše přísnější a dává nám to více sežrat a větší čočku, jak se říká. Určitě má na nás větší nároky," doplnil nejmladší člen rodu Hašků v Bohemians.

Z osobního hlediska se těší, že bude hrát pod trenérem Haškem, ne pod svým otcem. "Tátu respektuji jako trenéra, protože je to obrovský expert. Fotbal, který preferuje, je mi velmi blízký a navazuje na koncepci, kterou jsem se odmala učil ve Spartě. Celkově tu na to máme typologicky velmi dobře poskládané mužstvo a věřím, že se nám povede ještě vylepšit minulou sezonu," doufá Filip Hašek.