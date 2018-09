Fotbalový koncert to nebyl. Chybělo štěstí, řekl sparťan Šural

Byla to velká bitva dvou velkých rivalů. A skončila těsnou výhrou soupeře. Pražská Sparta se v ligovém šlágru FORTUNA:LIGY utkala s mistrovskou Plzní a letenští hráči odcházeli z trávníku hodně zklamaní. O vítězi totiž rozhodla jediná branka, navíc vlastní. "Myslím, že to nebylo dobré utkání z obou stran. Ani jeden tým nepředvedl fotbalový koncert," hodnotil duel sparťan Josef Šural.

Sparta v rámci 10. kola vyrazila do Štruncových sadů a ve velkém fotbalovém hitu změřila síly s plzeňskou Viktorií. Domů se však hosté vraceli jako spráskaní psi, vítězství přihrála Plzni vlastní trefa Radakovice ze 75. minuty a Pražané se vraceli na Letnou bez jediného bodu.

Podle Šurala přitom měla Sparta dost šancí na to, aby duel zvrátila ve svůj prospěch. "Bylo to hodně svázané taktikou, navzájem jsme na sebe chtěli vyzrát. Své šance jsme měli, ale neproměnili jsme je. Herně to od nás nebylo přesvědčivé, ale šancí jsme měli určitě víc," konstatoval smutně po ztraceném duelu v rozhovoru pro klubový web.

"Začali jsme 3-5-2 a nechci se pouštět do detailů, co fungovalo a co ne. Z lavičky se ale vyhodnotilo, že to zkusíme změnit na 4-1-4-1, že je zkusíme překvapit, protože to jsme v sezoně snad ještě nehráli. Pak jsme byli víc na míči, vyplynuly z toho šance, ale nestačilo to," popisoval.

Sparťanský tahoun zároveň přiznal, že podle něj nepředvedlo ani jedno z mužstev extra dobrý výkon. "Ani jeden tým nepředvedl fotbalový koncert. Nebyl to od nás moc fotbalový výkon, přesto jsme to mohli zvládnout líp. Po gólu už to Plzeň zvládla jako zkušený tým," zamyslel se nad rozhodujícím momentem duelu.

Prohru s plzeňským celkem překousl hodně těžko. I postavení Sparty v tabulce. "Chtěli jsme Plzni odskočit. Doufal jsem, že se dostaneme na první místo a třeba na něm vydržíme přes víkend. Když už se nám nevedlo, měli jsme to dohrát na nula nula. Štěstí se od nás ale odklonilo," uzavřel.