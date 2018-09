Frydrych se i dál upsal Slavii. V Edenu má smlouvu do roku 2021

Obránce Michal Frydrych prodloužil smlouvu se Slavií. Osmadvacetiletý fotbalista se pražskému celku, se kterým v sezoně 2016/2017 získal mistrovský titul, upsal do konce června 2021. Klub o tom informoval na svých internetových stránkách.

"Beru to jako ocenění práce, kterou se snažím pro klub co nejlépe odvádět. Moc si toho vážím, protože dnes není jednoduché se prosadit v klubu, jakým je Slavia," řekl Frydrych, který do Slavie přišel před třemi lety z Ostravy. Za červenobílé dosud odehrál 63 zápasů a dal pět branek.

V tomto ročníku však zatím zasáhl jen do tří utkání. "Klukům se daří, takže trenér neměl důvod moc točit sestavou, tak zatím nepřišlo pro mě moc příležitostí, ale to se může brzy změnit," přidal Frydrych