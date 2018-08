Gól při návratu do sestavy? Dal jsem ho pro syna, popsal Kúdela

Poprvé v nové sezoně se slávistický obránce Ondřej Kúdela dostal na hřiště a hned přispěl velkou měrou ke klidnému vítězství v Teplicích. V prvním poločase totiž po rohu zvyšoval náskok svého celku na dvoubrankový rozdíl, navíc ve spolupráci s celou obranou nedovolil Severočechům ani jednou skórovat.

"Je pravda, že jsem to už slyšel, že jsem gól dlouho nedal. Ani jsem si nemohl vzpomenout, kdy jsem ho dal naposledy. Hlavně jsem si ho přál dát pro malého, který má dnes dva měsíce. I kdyby to byl přátelák, chtěl jsem mu dnes takhle dát gól. O to větší radost jsem měl," řekl Kúdela novinářům.

Kromě vstřeleného gólu přispěl i ke čtvrtému čistému kontu brankáře Koláře. "Já nejsem tolik od toho, abych góly dával, ale spíš jim zabraňoval. Jsem hlavně rád, že jsme udrželi nulu pro Koliho (brankáře Koláře). Minule dostal takové smolné góly, s kterými nemohl nic dělat," uvedl Kúdela.

Ve 34. minutě si obránce naběhl na skvěle kopnutý roh a prudkou hlavičkou nedal Grigarovi šanci zasáhnout. "Je pravda, že Hušba to kopl skvěle. Vyplynulo to, že jsme vyplavali na zadní tyči. S Bóřou jsme se domluvili, kdo tam půjde. Šel jsem tam já, kdyby tam šel on, tak asi dá gól on. Stál jsem tam, kde jsem měl, a měl jsem štěstí," prohlásil Kúdela.

V základní sestavě se naposledy ukázal 13. dubna, od té doby jen třikrát střídal. "Nebyl jsem nijak naštvaný. Trenér se vždy rozhodne pro to nejlepší, co může. Klukům se dařilo, nebyl důvod něco měnit. Tak to v kolektivním sportu prostě je. Nebyl jsem nijak zapšklý nebo ublížený, bral jsem to tak, jak to je. Čekal jsem, až přijde šance," uvedl Kúdela.

Návrat do úvodní jedenáctky sešívaných uspíšila velká marodka. Kromě dlouhodobě zraněného Jugase totiž nemohl nastoupit Deli ani Pokorný. "Už nějak v týdnu jsme se bavili s trenérem, že jsem teď dlouho nehrál, že prostě musím čekat na šanci, ať už přijde teď v Teplicích nebo později. Ve čtvrtek nebo v pátek jsme něco nacvičovali a tam byl náznak, že bych asi mohl být v sestavě. Z toho jsem vytušil, že asi budu hrát," řekl Kúdela.

I přes dlouhou absenci se zkušený obránce dostal do zápasu velmi rychle. "Nechtěl jsem udělat žádnou chybu. Hned v první minutě nám tam zaběhli, ale od té doby jsem se cítil dobře. Byli jsme docela hodně na míči, navíc jsme dali góly. O to to bylo příjemnější. Myslím, že jsme hráli dobře a dalo se na to dívat," pochvaloval si Kúdela.