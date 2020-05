Hancko: Plzeň začala tak, jak jsme chtěli začít my

Sparťanský fotbalista Dávid Hancko litoval, že Plzeň vstoupila do šlágru 25. kola první ligy přesně tak, jak chtěli začít Pražané. Slovenský zadák připustil, že na Letenských se možná trochu podepsala dlouhá koronavirová přestávka. Sparta prohrála 1:2 a zůstává v tabulce až devátá.

"Těžko se to hodnotí. Mrzí nás, že se nám nepodařilo doma bodovat. První poločas byla Plzeň jasně lepší, měla víc nebezpečných příležitostí. Ve druhém se to vyrovnalo, bojovali jsme do konce, snažili jsme se to strhnout, bohužel jsme ve finální fázi byli dost často nepřesní. Nepodařilo se nám vyrovnat nebo to otočit," řekl Hancko v nahrávce pro média.

Liga se znovu rozběhla po dvou a půl měsících a koronavirové pauze. "Připravovali jsme se, ale žádná příprava asi nenahradí ostrý zápas. Chystali jsme se na Plzeň, ale soupeř bohužel vstoupil do zápasu tak, jak jsme chtěli my - byl důrazný, získával druhé míče," podotkl Hancko.

"Celkem se mi pak ale líbila naše reakce. Ve druhém poločase jsme dali hlavu nahoru, makali, sprintovali. I když jsme dostali gól na 0:2, měli jsme znovu šance, dobré průniky. Věřil jsem, že se nám podaří minimálně vyrovnat, ale bohužel to na to nestačilo," dodal dvaadvacetiletý obránce.

Zápas se hrál kvůli vládním opatřením proti covidu-19 bez diváků. "Je to nepříjemné, ale už jsem někde říkal, že je super po tak dlouhé době nastoupit. Jsme rádi, že naši ligu v Česku se jako jednu z mála povedlo rozběhnout. Samozřejmě bychom byli radši, kdybychom tu měli takovou kulisu jako třeba proti Baníku. Věřím, že fanoušci tu co nejdřív budou a my budeme vyhrávat," uvedl Hancko.