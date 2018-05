Hanousek: Únava Slavie? Jedině z oslavy. Kdo získá titul, je mi jedno

Kapitán Dukly Praha, záložník Marek Hanousek, se celý ročník potýkal se zraněními, už je ale v pořádku. V derby proti Slavii patřil mezi výraznější postavy domácího týmu, ani on však porážce 0:2 nezabránil.

Zase jste Slavii neporazili. Proč je pro vás tak nepříjemným soupeřem?



V novodobé historii, tedy po návratu Dukly do ligy, je to jediný tým, který jsme neporazili. Už jsme měli šestnáct pokusů a zase nic. Bohužel. Budeme to příště zkoušet znovu a doufejme, že se nám to jednou podaří.



Soupeř měl v nohách finále MOL Cupu proti Jablonci. Předpokládali jste, že by mohl být trochu unavenější?



Jedině z oslavy. Když hrajete ve středu a pak v pondělí, tak není důvod, aby byl někdo unavený. První poločas byl z naší strany hodně ustrašený, ve druhém jsme se zlepšili a Slavia se začala o výsledek strachovat. Pár závarů jsme měli, ale kýžený gól nedali. Vyrovnaný zápas, první půli lepší Slavie, druhou my, ale Slavie si výhru pohlídala. V závěru utekl Stoch, ale to bylo jedno. Hrajete na riziko, chcete vyrovnat, jeho gól už o výsledku nerozhodoval.



Do utkání jste vstupovali s vědomím, že už jste zachránění. Věřil jste, že se tento klid projeví na vaší hře?



Myslel jsem si, že to bude znát o trošku víc a budeme hrát uvolněně. Už jsme dosáhli kýžených dvaatřiceti bodů a měli být v pohodě. Ale jak jsem řekl, v prvním poločase to nebylo vidět, byli jsme ustrašení, jako kdybychom ještě o záchranu hráli. Druhý jsme to už nedohnali. Z toho jsem trošku naštvaný.



Zlobil vás silný vítr?



Je pravda, že když šel dlouhý balon, tak se to vracelo. Je složitější ho zpracovat. Pár chyb jsme z toho udělali, ale bylo to pro oba týmy stejné. Stěžovat si na vítr nebudeme.



Tím, že Slavia na Julisce neprohrála, se oddálila korunovace Plzně. Aspoň to vás, jako slávistického odchovance, těší?



Její starosti nám byly jedno, my o titul nehrajeme. Chceme v každém utkání podat co nejlepší výkon, abychom se v tabulce posouvali výš. Jestli titul získá Slavia nebo Plzeň, za kterou jsem taky hrál, je mi jedno.