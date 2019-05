Hašek: Utkání s Opavou si všichni budou pamatovat do konce života

Šok i euforii prožil v utkání s Opavou v závěrečném kole skupiny o záchranu nadstavby první fotbalové ligy trenér Bohemians 1905 Martin Hašek. Úvodní gól Slezanů mu připomněl sen z dětství o třetí světové válce. Údiv vystřídala radost, když Josef Jindřišek trefou na 1:1 ve čtvrté minutě nastavení odvrátil baráž. Podle Haška to byl moment, k němuž "Klokani" celou sezonu směřovali a na který fanoušci nikdy nezapomenou.

"Dal to Pepík, kterému je 38 let. Kapitán mužstva, bohemácká legenda. Dal gól už minule v Karviné. Takže rozhodující body jdou za kapitánem. To je takový příběh, že si všichni, kdo tady byli, a všichni fanoušci Bohemky budou dnešek pamatovat až do konce života," řekl Hašek na tiskové konferenci.

"Jsem přesvědčený, že mužstvo pracovalo celou sezonu tak, že si zasloužilo, aby tenhle okamžik přišel. Věřím, že existuje vyšší spravedlnost a ta se v dlouhodobém horizontu prezentuje. Jestli přišel tenhle okamžik pro hráče Bohemky, tak přišel proto, že ti kluci mají charakter a makají a jsou to dobří chlapi. Věřím, že proto se to stalo," uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

Bohemians stačil k jistotě záchrany bod. Od 67. minuty však prohrávali a vzhledem k výhře Příbrami 3:2 nad pražskou Duklou mířili do baráže s Brnem.

"Jako blesk z čistého nebe přišla situace, kdy jsme inkasovali. Nevím, co to mělo být a proč, ale vím přesně ten pocit, když jsem viděl, jak se síť zavlnila. Přirovnal bych to ke snům o třetí světové válce, které se mi zdály jako klukovi a občas se mi zdají dodnes," prohlásil Hašek.

"Jsem na nějakém vyvýšeném místě, dívám se na město a vidím ho v dálce. Najednou tam něco letí a vidím, jak se tam rozvine atomový hřib. Tohle mám od deseti jedenácti let. Výhoda je, že se člověk tak lekne, že se probudí. Po inkasované brance jsem měl pocit, že se mi to zdá a že se probudím. Ale probuzení nepřišlo," konstatoval pardubický rodák.

"Nakonec neskutečný happy end. Měl jsem zatmění, že jsem určitý časový úsek nebyl ani schopný se radovat a nedošlo mi to, než propukla euforie. Přežili jsme ještě dva na jednoho, gól neuznaný pro ofsajd. Dvakrát jsme přežili klinickou smrt a pak jsme udeřili před koncem," řekl Hašek.

S barážovým dvojzápasem proti Zbrojovce počítal i kuchař mužstva z tréninkového centra v Uhříněvsi. "Kamarád z práce mi říkal, že kuchař, který nám tam vaří, pár minut před koncem odešel ze stadionu, že šel připravovat jídelní lístek na příští týden. Nervově to nevydržel, věděl, že jsme v háji," poznamenal pětinásobný vítěz ligy se Spartou.

"Pokud se k němu nedoneslo, že jsme to zvládli, tak ho vyzývám přes noviny, aby nevařil, protože by se zbytečně plýtvalo potravinami. Aby nenakoupil kedlubny a neshnily mu," dodal Hašek.