Heča byl po remíze spokojený. Snad jsem pomohl, řekl

Brankář Milan Heča výbornými zákroky vychytal fotbalistům Slovácka remízu 1:1 na stadionu vedoucí Plzně, sám se však za hrdinu nepovažoval a byl jen rád, že v zápase 28. prvoligového kola spoluhráčům pomohl ke šťastnému bodu.

Domácí měli téměř po celou dobu drtivou převahu, ale Heča dlouho deptal plzeňské střelce a při ráně Tomáše Hořavy mu pomohla i tyčka. Překonal ho pouze v 78. minutě vlastní spoluhráč Jiří Krejčí, který za jeho záda tečoval střelu Tomáše Chorého.

"Dneska té práce bylo hodně a se štěstím jsme tady uhráli bod. Pár zápasů dozadu zas na mě třeba nešla střela žádná. Kluci dobře bránili a snad dnes jsem jim pomohl já," řekl Heča na tiskové konferenci.

Svůj výkon příliš komentovat nechtěl. "Já se na to nedívám, to ať ohodnotí někdo jiný. Prostě to bylo povedené a jsem za ten bod rád," konstatoval sedmadvacetiletý gólman, který v nejvyšší soutěži inkasoval poprvé po 610 minutách.

Heču však hodně chválili trenér Slovácka Michal Kordula i protihráč Tomáš Chorý. "Milan byl určitě nejlepší hráč v našem dresu, možná i nejlepší hráč na hřišti. Hlavně díky němu i díky klukům ve stoperské dvojici odsud odjíždíme s bodem," prohlásil Kordula. "Zachytal velmi dobrý zápas. Myslím, že čtyři góly chytil určitě. Při té mé střele měl třeba velkou dávku štěstí, že jsem ho trefil do nohy. Ale musím říct, že výkon Heči byl nadprůměrný," doplnil plzeňský útočník Chorý.

Heča měl pochopení pro chybu domácího brankáře Matúše Kozáčika, který špatnou rozehrávkou v 70. minutě daroval Slovácku vedoucí gól. "Čekal, až se mu hráči nabídnou a dokázali jsme toho využít. Ale taková chyba se stane a mně se to stalo taky. Určitě mu to nikdo nebude vyčítat," mínil odchovanec Slovácka.

Tým z Uherského Hradiště v lize pošesté za sebou neprohrál a v neúplné tabulce je na desátém místě, kde má čtyřbodový náskok na sestupové pásmo. "Teď je každý bod důležitý. Uvidíme, jaké budou další výsledky a podle toho můžeme ten bod z Plzně hodnotit. Ale věřím tomu, že když příští týden doma porazíme Zlín, tak se zachráníme," řekl Heča.