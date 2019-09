Hejkal z Teplic se stal prvním vyloučeným koučem v lize

Trenér fotbalistů Teplic Stanislav Hejkal jako první kouč v nejvyšší soutěži obdržel červenou kartu. Rozhodčí Jiří Houdek mu ji udělil za protesty po konci bezbrankového utkání 8. kola proti Karviné. Hejkala naštvalo, že sudí v závěru utkání odpískal faul teplického obránce Tomáše Vondráška na Michala Petráně, po němž Karviná zahrávala standardní situaci.

"Nechci se dotknout rozhodčích, protože tohle je stát ve státě. Rozčílila mě situace z 92. minuty, trestný kop (Karviné). To byl prostě dárek. Byla to těžká situace, z té jsme mohli prohrát. Pak tam jsou drobné nuance, ke kterým se nechci dneska vyjadřovat, protože víme všichni, jak těžce se peníze vydělávají a nechci je zbůhdarma nikomu dávat," řekl na tiskové konferenci Hejkal.

Sudí mohou trenérům a dalším členům realizačního týmu udělit karetní tresty od nové sezony. "Byl jsme u toho, když jsem vyhráli 7:0 na Slavii, byl jsem u toho, když jsme doma prohráli 0:8 s Mladou Boleslaví, teď jsem dostal první červenou. Nevím, co na to mám říct. Výkony, výsledky a tabulka mi nejsou jedno. Výsledek mě hodně mrzí. Potřebujeme s tím něco udělat," uvedl Hejkal.

Teplicím chyběl ofenzivní univerzál Jakub Hora, který kvůli jednáním se Slavií nebyl na utkání připravený. "Viděli jsme to na něm, když po (pohárovém utkání) s Pískem přišla ta nabídka, že se o něj zajímá Slavia. Viděl se na Nou Campu, San Siru. Ptal jsem se ho, jestli to zvládne, a jak se ta jednání táhla, viděl jsem, že není mentálně ani fyzicky na to utkání připravený, proto jsem ho nenominoval," vysvětlil Hejkal.

"Jaký bude jeho další osud, nevím. Dokážu pochopit, že v takovém věku přišla takováhle nabídka. Kdyby to nevyšlo, asi to s ním zatřese. Nevím, kdy s ním budu moc počítat," dodal devětačtyřicetiletý kouč.

Teplice nevyhrály v lize počtvrté za sebou a se šesti body jsou kvůli horšímu skóre poslední. K dobru však mají domácí zápas s Mladou Boleslaví. "Kola ubíhají a my ty body nemáme. Pořád si budeme říkat, že máme odloženou Boleslav, ale když tam nebude, jedeme dvakrát ven do Liberce a Slovácka, to je strašně těžký los," konstatoval Hejkal.

Podle něho se Teplice nemohou opřít o opory. "Nehrají nám dobře klíčoví hráči ve středu pole, rozdíloví hráči Žitný, Kučera, Trubač, Moulis. To jsou fakta. V zápase, kdy jde o všechno a je to o jednom gólu, musí být rozdíloví hráči vidět," štvalo Hejkala.

"V prvním poločase s Karvinou jsme to nezvládli. Druhou půli se to malinko zlepšilo, ale přesto výkony v takhle důležitém zápase musí být vidět. Ten zápas se měl zvládnout, jsme zklamaní. Nedostali jsme gól, ale za celou sezonu jsme jich dali čtyři. Nedáváme góly a to je problém," prohlásil Hejkal.