Hláška, hit od Špinarové a Nedvěd. Kayamba odkryl svá česká nej

V zimě přišel z Opavy do Plzně, aby posílil její zálohu a zahrál si s ní Evropskou ligu. Konžský fotbalista Joel Kayamba se v rozhovoru pro klubový web představil novým fanouškům. V Česku žije už šest let, takže čeština mu nedělá problém. Překvapil však zpěvem hitu od Věry Špinarové, oblíbenou hláškou či jídlem. Rád by si zahrál i s Pavlem Nedvědem.

Na podzim se ještě do sestavy Plzně nevešel. Teď vše nasvědčuje k tomu, že se v jejím kádru usadí. Joel Kayamba se chystá s novými spoluhráči na předsezonní soustředění ve Španělsku a pro klubový web poskytl rozhovor.

I přes původní odpor rodiny se dokázal ve fotbale prosadit a v únoru mu budou odměnou zápasy Evropské ligy s chorvatským Dinamem Záhřeb. V Česku působí celkem šest let a přes čtyři tuzemské kluby se dostal až do Plzně. Za tu dobu už si zvykl i na zdejší stravu. Ač profesionální fotbalista, je jeho nejoblíbenějším jídlem svíčková.

Nebylo to však jediné překvapení, které si přichystal. Tím dalším byl zpěv známého hitu od Věry Špinarové. "Nevím, jak se ta písnička jmenuje, ale je to: Raketou na Mars, poletíme zas. Ty a já...," zazpíval konžský 26letý záložník, aniž tušil, že pravý název trefil.

Toho se chytil i jeho nový spoluhráč David Limberský, který úryvek z videa sdílel i na svém instagramovém účtu, kde Kayambu představil. "Naše nová posila... Doufám, že mu to půjde stejně tak i na hřišti," adresoval fotbalistovi z Konga plzeňský bek.

Novic v záložní řadě Plzně odtajnil i nejoblíbenější hlášku, kterou je "klobouk dolů". "To je slovo, které mám od bývalého spoluhráče z Opavy. Furt mi říkal ´Joeli, klobouk dolů´, tak jsem to od něj chytnul," prozradil s úsměvem Kayamba,

Konžský záložník by si nejraději z českých fotbalistů zahrál s Pavlem Nedvědem. "Když jsem byl v Kongu, tak každý věděl, kdo je on, Milan Baroš a Jan Koller. Pro mě byl ale nejlepší Nedvěd," má jasno Kayamba.