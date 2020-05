Holec: Sparta je můj klub, udělám pro ni všechno

Novou posilou pražské Sparty je odchovanec klubu MŠK Žilina Dominik Holec. Slovenský mančaft se díky pandemii koronaviru dostal do finanční tísně, propuštění elitního brankáře bylo nutností. Nyní se rodák z Českých Budějovic bude prát o pozici jedničky mezi třemi tyčemi.

Konkurence přitom není malá, s tím si však pětadvacetiletý gólman starosti nedělá. "Vím, jak velká je to konkurence, ale to člověka posouvá dopředu, můžete se zlepšovat. Takhle jsem nastavený. Udělám všechno proto, abych pomohl mužstvu," svěřil se Holec v rozhovoru pro klubový web Sparty.

Jeden z nejlepších gólmanů slovenské ligy přitom v Žilině skončil způsobem, jakým by to nečekal. Klub se dostal do likvidace, stopku mu vystavila pandemie koronaviru. Dva hráči skončili v plzeňské Viktorce, Holec zamířil ke konkurenci. Tam ho vítr zavál i po rozhovorech s Tomášem Rosickým, který je stejně jako mladá posila velkým fandou Arsenalu. "Je to legenda, člověk, který ve fotbale něco dokázal. Když vám člověk takového typu řekne, že vás chce v klubu, tak je to nepopsatelné. Když jsem s ním poprvé telefonoval, běhal mi mráz po zádech," říká Holec.

Z útoku do brány

"Malý Mozart" však rozhodně není jediným důvodem, proč je Holec z přestupu nadšený. "Řešilo se dost věcí, ale jednání ze strany Sparty bylo velmi přímé a korektní, cítil jsem, že o mě má zájem. I to pomohlo k tomu, že jsem se pro Spartu rozhodl," avizuje čerstvá brankářská krev.

Holec se přitom k fotbalu musel prokousávat, zvlášť mezi tři tyče. Jeho maminka je velkou fanynkou tenisu, proto i on začínal u bílého sportu. Jenže rodinná tradice ho nakonec zavedla na zelený pažit, kde začínal jako útočník. Jednou však chyběl gólman, proto to Holec po vzoru bratra a otce zkusil. A geny nezapřel, v brance už zůstal.

Teď bude híjit svatyni na Letné, se Spartou podepsal kontrakt na dva roky. A věří jí. "Je to můj klub. Udělám pro ní všechno. Budu dělat všechno proto, abych týmu a klubu pomohl k co nejlepším výsledkům. Sparta je klub, který je předurčený k úspěchu a věřím, že se vrátí ta doba, kdy se každý Sparty bude bát. Věřím, že si zasloužíme respekt a i já k tomu pomůžu," je i přes černé období letenského klubu pozitivní Holec.