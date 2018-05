Holoubkovo ultimátum. Postup do pohárů, jinak konec v Liberci

Do dospělého fotbalu vlétl zostra, hned v první trenérské roli David Holoubek loni usedl na lavičku pražské Sparty. I vzhledem k absenci potřebné licence ale jeho působení brzy předčasně skončilo. Sedmatřicetiletý kouč se pak vrátil k mládeži, dostudoval vyžadovaný kurz a v zimě byl představen jako nový trenér libereckého Slovanu. Ani na severu Čech však podle všeho nevydrží dlouho.



Start Holoubkova angažmá přitom nebyl špatný, po prohře na Spartě v prvním jarním kole Liberec bodoval v pěti zápasech za sebou a třeba po remíze na hřišti vedoucí Plzně sklízel za herní projev hlasitou chválu. Pak se však něco zadrhlo.



Z posledních pěti duelů má Slovan jen jediný bod za remízu se Slavií, jinak čtyřikrát prohrál. A víkendová domácí potupa v zápase s Jihlavou (1:3), která bojuje o udržení v první lize, zřejmě byla pro klubové vedení poslední kapkou. Podle informací Deníku Sport by Holoubek musel s mužstvem projít do evropských pohárů, aby si udržel svou pozici i pro příští sezonu.



Liberec je ale aktuálně až šestý, tři kola před koncem ztrácí na pátou Spartu čtyři body. Od klubových šéfů tak jde o skutečně obtížně splnitelné ultimátum. "Vy byste byl spokojený, kdybyste v pěti zápasech získal jediný bod?" citoval Sport zklamaného ředitele Slovanu Libora Kleibla.



Holoubek přitom tým přebíral v zimní přestávce po Jindřichu Trpišovském na čtvrtém místě ligy, manko na druhou příčku bylo jen dvoubodové. Start měl dobrý, pak ale Liberec začal tabulkou klesat. Nevyužil navíc ani druhou šanci, jak postoupit do Evropy, v MOL Cupu vypadl se Slavii, která český pohár nakonec ovládla.



Slovan ještě čekají tři závěrečné zápasy české nejvyšší soutěže, postupně bude hrát v Ostravě, s Bohemians a ve Zlíně. V těžkém trojboji by musel uspět naplno, a ještě spoléhat na zaváhání soupeřů, aby se dokázal na pohárové příčky vrátit. Pokud se to Pulkrabovi a spol. nepovede, trenér, kterému v červnu bude osmatřicet, si zřejmě bude moct znovu hledat nové angažmá.