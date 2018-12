Horňákovo přání!? Do hráčů chce dostat víc sebevědomí

Nový asistent sparťanských fotbalistů Michal Horňák věří, že se mu podaří vnést do týmu pozitivní atmosféru a dostat do hráčů více sebevědomí. Dosavadní kouč letenské juniorky by si zároveň přál, aby všichni v kabině táhli za jeden provaz a naučili se aspoň základy česky. Sparta podle něj musí mít za cíl minimálně třetí místo a vyhrát domácí pohár.

"Na novou roli se samozřejmě těším, jsem sparťan a mrzí mě, že to zatím není podle našich představ. Doufám, že budu moci svým dílem přispět k tomu, aby se to vše zlepšilo. Chci pomoci Spartě tam, kde třeba byla za nás," řekl Horňák ČTK a deníku Sport na vánočním turnaji internacionálů.

"Je to pro mě velká čest, jsem pokorný. Sledoval jsem to několik let z juniorky, viděl jsem, že se teď kluci trápí. A zdálo se mi, že i psychicky na tom nebyli moc dobře. Trápila nás i zranění. Doufám, že teď ten půlrok to bude lepší, že se zvedneme a budeme těm prvním celkům trošku šlapat na paty," dodal osmačtyřicetiletý Horňák.

Bývalý výborný obránce získal se Spartou deset titulů. Vicemistr Evropy z roku 1996 na Letné od roku 2014 trénoval juniorku a v sezoně 2015/16 s ní vyhrál soutěž.

"Dařilo se nám. Zaprvé na nás nebyl vyvíjen takový tlak, druhá věc je ta, že máme výborné kluky nejen v realizačním týmu, ale i v tom hráčském. Parta se sama utvořila a kluci jsou hrozně hladoví. Chtějí vyhrávat a to se mi líbí. Doufám, že časem se mohou někteří pomalu zapracovávat a posouvat do áčka. Mohlo by to tak být i teď nastavené," řekl Horňák.

"Kéž bych mohl přispět aspoň tím, že by se mi povedlo vnést do týmu pozitivní atmosféru jako u juniorky. Bude to hodně široký realizační tým. Chtěl bych, abychom si všichni padli do noty, táhli za jeden provaz a aby to z nás cítili hráči. Ti musí vidět, že jedeme na jedné vlně, abychom šli pomalu nahoru," doplnil Horňák.

Rád by do hráčů také dostal více sebevědomí. "Za nás jsme byli tak obrovsky silní, že se říkalo, že soupeř už v Průhonicích prohrával 0:2. My jsme chtěli začátek zápasu mít ve vlastních rukou a chtěli jsme tím i nastartovat fanoušky. Pro nás je to možná trochu i návod, jak začít, ale to bych předbíhal," uvedl Horňák.

"Určitě bychom chtěli dostat do hráčů více sebevědomí a také naučit zahraniční kluky aspoň trochu mluvit česky. Je to důležité. Když jsem šel do zahraničí, museli jsme se přizpůsobit. Tak to musí být i tady. Hlavně musí chtít ti hráči. To je základ, aby se domluvili na hřišti, aby znali veškeré pokyny a věděli, co to znamená," upozornil Horňák.

Už absolvoval schůzku s trenérem Zdeňkem Ščasným i novým sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. "S trenérem jsme mluvili v širším hledisku, konkrétní úkoly ale ještě nepadly. Trenér mě zná i jako hráče, moje charakterové vlastnosti. Já vím, jak reaguje v určitých situacích, takže by to mohla být jenom výhoda," prohlásil Horňák.

"S Tomášem jsme dvakrát spolu dlouze mluvili a mám z toho velice dobrý dojem. Je na něm znát, jak ohromně vyzrál a jaká je to osobnost. Má velké zkušenosti a entuziasmus pro fotbal a úspěch z něj čiší. To se mi strašně líbí a snad to přenese i na kluky v kabině a na fanoušky," přál si Horňák.

Sparta po podzimu ztrácí na vedoucí Slavii propastných 17 bodů. "Přál bych si je dohnat, ale tolik bodů je hrozně moc na to, abychom mohli pomýšlet na titul. Ale všechno je možné. S trenérem a vedením jsme se v tomto kontextu ještě nebavili, ale podle mě menší cíl než třetí místo mít nemůžeme. A pokusit se vyhrát pohár," dodal.

