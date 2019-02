Hrabě glosuje: Vítězná Plzeň a nulová Slavia

Bodový zisk Plzně a Slavie v Evropské lize zajistil, že i v dalším období budou mít české kluby pětinásobné zastoupení v kontinentálních soutěžích. Následně si to dva současné nejlepší české týmy rozdaly mezi sebou a Viktoria byla jasně lepší. Sparta vyhlíží Dočkala, FAČR pokračuje v odstraňování nechtěných. A pražský rodák přišel o rekordní zápas v německé Bundeslize.

Plzeňský týden a nulová Slavia

Viktoria Plzeň znovu umí. V úvodním duelu play-off Evropské ligy otočila doma zápas proti chorvatskému Dinamu Záhřeb (2:1) a vlastně tím zajistila českému fotbalu pět klubů do evropských soutěží v dalším období. Ve šlágru FORTUNA:LIGY porazila vedoucí Slavii (2:0) a boj o titul má znovu dramatický náboj.

Slavia je nulová. Zatímco čisté konto brankáře Koláře v Evropské lize proti belgickému Genku má hodnotu, nevstřelený ani jeden gól v témže zápase a v Plzni naznačuje, že útočné a hlavně zakončovací fáze zdaleka tak silná není. Kouč červenobílých Jindřich Trpišovský si postěžoval, že útočný hrot měl tak malou podporu, že i kdyby tam stál Kane, nepomohlo by to.

Narážel na anglického šutéra Harryho Kaneho, který se se šesti zásahy stal králem kanonýrů loňského mistrovství světa v Rusku. Skóroval ovšem v základní skupině proti Tunisku (2x), Panamě (3x) a osmifinále proti Kolumbii. V závěrečných kolech nic. Oč by víc Slavii slušeli francouzští borci jako Antoine Griezmann či Kylian Mbappé, nebo chorvatský Mario Mandžukič, kteří se prosadili i ve finále.

Dočká se Sparta Dočkala?

Vše je na slibné cestě, slávistický odchovanec Bořek Dočkal se může vrátit na Letnou. V čínském klubu Che-nan ukončil závazek a za údajnou cena 40 milionů korun je k vykoupení, zbývá se jen dohodnout na podmínkách kontraktu. Sparta na něho čeká jako na spasení, věří, že s ním se vrátí bývalá úspěšnost.

Sparta obchodovat umí. Na transakcích s rumunských internacionálem Nicolaem Stanciuem vydělal přes sto miliónů korun, na Dočkalovi může až dvojnásobek. Teď už jenom stačí také začít dělat výsledky.

Další odstraňování nechtěných

Největší tuzemskou výkonnost však nadále prokazuje vládce fotbalových temnot místopředseda FAČR za Čechy Roman Berbr. Na mezinárodní listinu UEFA nezařadila fotbalová asociace zkušené funkcionáře Jiřího Ulricha (delegáti na rozhodčí) a Petra Fouska (delegáti na zápasy).

Vysvětlení bylo jednoduché - máme lepší. Na poctivost evropských rozhodčí tak z české strany budou dohlížet Michal Beneš a Karel Vidlák, oba umazaní v korupčních aférách, Petr Fousek si na UEFA a FIFA vybudoval tak silnou pozici, že je téměř nenahraditelný. Nyní pomáhá z pověření FIFA vést řecký fotbal, v českém je však nežádoucí.

Peruánec překonal odchovance Dukly. V Bundeslize.

Ve věku 40 let a 136 dnů vstřelil peruánský útočník Claudio Pizarro v dresu Werderu Brémy do sítě Herty Berlín (1:1) gól a stal se nejstarším fotbalistou, který ve slovutné německé Bundeslize skóroval.

Překonal dosavadního rekordmana Mirko Votavu, jenž se za stejný klub trefil v roce 1996 v duelu se Stuttgartem ve věku 40 let a 121 dnů. Peruánec vyšoupl z kronik pražského rodáka, jenž do třinácti let hrál za Duklu Praha a v roce 1969 rodina opustila komunistický režim. V roce 1980 se Votava s novou vlastí stal mistrem Evropy.