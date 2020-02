Hrdina Vodháněl: ředitel Bohemky mi předpověděl, že dám gól.

Jen necelá půlminuta od střídání stačila záložníkovi Janu Vodhánělovi na to, aby v úvodním kole jarní části první ligy vystřelil fotbalistům Bohemians 1905 nečekanou výhru 1:0 nad dosud suverénní Slavií. Gól mu předpověděl ředitel klubu Darek Jakubowicz. "Klokani" porazili vršovického rivala v nejvyšší soutěži poprvé od září 2014 a připravili mu první ligovou prohru po 26 zápasech.

"Určitě to nebyl nejhezčí gól (v kariéře), to je zatím ten s Libercem. Má ale velkou cenu, protože byl zase za tři body a to je to nejdůležitější," řekl novinářům Vodháněl. V srpnu proti Liberci se trefil dvakrát a zaujal hlavně úvodním gólem po sólu přes pět hráčů.

Proti Slavii šel na hřiště v 69. minutě a na lavičce mu věřili, že rozhodne. Že by mohl dát gól, mu předpověděl ředitel klubu Jakubowicz. "Říkal mi to on, trenér ne. Když tam jde ofenzivní hráč, má předpoklady k tomu, aby s tím výsledkem něco udělal a dnes se to naštěstí povedlo," pochvaloval si Vodháněl.

Prosadil se z dorážky po předchozí chybě obránce Michala Frydrycha. "Přiběhl jsme na hřiště vedle Pulkyho (Pulkraba). Říkal jsem mu, že s ním budu hrát na hrotu útoku. Balon se dostal do levé strany k Hronkovi, Pulky podstoupil souboj se stoperem a gólmanem a pak to tam nějak propadlo. Z otočky jsem to tam netradičně pravou nohou dal," uvedl Vodháněl.

Dvaadvacetiletý záložník počítal dopředu s tím, že naskočí až v závěrečné třetině zápasu. "Celou zimu jsme se potýkal s menšími zdravotními problémy, které jsem úplně nedoléčil. Nebyl jsem na první kolo připravený od základní sestavy, rozhodl to tak trenér. Vyšlo to krásně, že jsem tam mohl naskočit a zrovna to rozhodnout," uvedl Vodháněl.

V 82. minutě chtěl přelobovat vyběhnutého gólmana Ondřeje Koláře, který jeho pokus mimo vápno zastavil. Domácí se dožadovali odpískání ruky, sudí Pavel Rejžek však po konzultaci s videorozhodčím posoudil zákrok slávistického brankáře jako regulérní.

"Bylo to takové zbožné přání (aby to byla ruka). V té rychlosti jsem ani nestačil registrovat, jak to vyrazil. Kluci mi v kabině říkali, že to možná ruka byla. To bylo na rozhodčím, jak to posoudí. Posoudil to tak, jak to posoudil, naštěstí už Slavia další branku nedala," řekl Vodháněl.

Bohemians porazili vršovického rivala v nejvyšší soutěži po 10 zápasech. Podle Vodháněla se na hře obhájců titulu projevila absence Tomáše Součka, Milana Škody, Josefa Hušbauera a Micka van Burena, kteří v zimní pauze z Edenu odešli.

"Po tom, co jim odešli tak velcí hráči, je určitě těžké je nahradit a ty díry zacelit. Dnes jsme byli šťastnější my. I poté, co jsme neproměnili hodně slušné šance. Šli jsme za tím víc," prohlásil Vodháněl.

Se čtyřmi brankami je v aktuální sezoně nejlepším ligovým střelcem týmu. Jeho budoucnost v Ďolíčku je však nejistá, jelikož v prosinci o něj projevila zájem Philadelphia, za kterou hrál v minulosti reprezentační a sparťanský kapitán Bořek Dočkal.

"Myslím si, že to jednání ještě není úplně ukončené, co mám zprávy. Věřím, že tam ještě nějaká naděje je, protože pro mě by to byl splněný sen a obrovská šance. Uvidíme, jak to dopadne. Konkrétní nabídka přišla jenom z Ameriky, takže nic jiného neřeším," uvedl Vodháněl.