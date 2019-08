Hrdlička po remíze se Slavií: Pomodlil jsem se a šel na věc

Téměř dokonalou premiéru v dresu karvinských fotbalistů prožil brankář Libor Hrdlička. Třiatřicetiletý slovenský gólman dostal po více než 12 letech šanci znovu chytat zápas v české lize a byl hlavním strůjcem nečekané bezbrankové remízy s mistrovskou Slavií. Hostující kapitán Tomáš Souček proti němu dokonce neproměnil penaltu.

Hrdlička si předtím v české nejvyšší soutěži připsal jen dva starty v květnu 2007 v dresu Brna. "Premiéra za Karvinou dopadla dobře. Přišla snoubenka s dcerou, pomodlil jsem se a šel na věc. O tom, že budu chytat, jsem se dozvěděl až dnes," řekl novinářům Hrdlička.

Trenér Slezanů František Straka mu překvapivě dal přednost před Martinem Pastornickým, který odchytal první tři kola. "Já už to věděl týden, akorát jemu jsem to řekl až dnes. Bylo to něco podobného jako v minulé sezoně, kdy jsme na Spartě dali do brány Pastu (Pastornického). Byl to takový pocit pro změnu a tento tah vyšel," pochvaloval si Straka.

Hrdličkovi dvakrát pomohla branková konstrukce a v 25. minutě proti němu neproměnil penaltu jindy spolehlivý exekutor Souček, který vystřelil vedle. "Na Součkovu penaltu jsem si věřil, měl jsem ho načteného a šel na pravou stranu," konstatoval Hrdlička.

Jeho celek po třech prohrách získal v souboji vedoucího s posledním týmem tabulky první bod v sezoně. "Hráli jsme proti silnému soupeři, možná nejlepšímu v lize. Bylo to vidět, měli hodně šancí a útoků. Bylo to napínavé a také namáhavé do poslední minuty. Neměli jsme ani chvilku na nějaký oddych, nemohli jsme si dovolit nějakou nepozornost. Nakonec jsme uhráli se štěstím bod, ale my třicátníci už to štěstíčko mít musíme," dodal s úsměvem.