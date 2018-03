Hrubá chyba černocha! řekl Petržela. To je normální? diví se hráči

Přicházel s jasným cílem - oživit vadnoucí Zlín a posunout jej zpět do horní poloviny tabulky. Jenže realita je zatím úplně jiná. Zkušený kouč Vlastimil Petržela na lavičce "Ševců" prohrál všechny tři dosavadní ligové zápasy a mužstvo, které na podzim hrálo dokonce i Evropskou ligu, kleslo až na třináctou příčku. Náskok na předposlední Brno přitom už má jen dvoubodový. A Petržela na sebe zatím upozorňuje spíš divokými výroky v médiích než zlepšenou hrou svých svěřenců.



Čtyřiašedesátiletý trenér s fotbalem prožil mnohé, mimo jiné vedl Slavii, Olomouc, Bohemians i petrohradský Zenit, kde byl sportovní veřejností velmi respektovaný. Pak však vydělané peníze utopil v hazardu, což jeho pověst výrazně poškodilo. Od té doby dlouho nemohl zavadit o úspěšnější angažmá, až v minulé sezoně dovedl Baník k postupu zpět do nejvyšší soutěže. V létě se ale z lavičky přesunul na pozici poradce majitele, čímž přímý vliv na fungování týmu ztratil.



Když se jej proto zlínské vedení po odvolání Bohumila Páníka rozhodlo na přelomu února a března oslovit, nad nabídkou neváhal. Kýžené výsledky však do klubu dosud nepřinesl. Nejprve čtyřgólový debakl s Jabloncem, pak prohra v Teplicích a v neděli těsná porážka s vedoucí Plzní, kterou rozhodl jediný gól. Pozitivem je pouze postup do semifinále národního poháru přes Hradec. A zatímco po úvodních duelech byl Petržela ke svým hráčům extrémně kritický, včera už na tiskové konferenci mluvil smířlivěji.



"Zápasu by spíš slušela remíza, měli jsme dvě čisté gólové šance, které jsme neproměnili. Ale celkově jsem s hrou spokojený, když budeme takhle pokračovat, tak vůbec nemám strach," hodnotil zlínský trenér. Emoce ale vyvolalo ještě jeho další vyjádření. Hned po závěrečném hvizdu totiž hodnotil utkání v televizním rozhovoru pro O2 TV. "No jasně, tam byla hrubá chyba toho černocha," odpověděl na otázku, jestli šlo nějak zabránit inkasovanému gólu.



Situaci totiž dobře nevyřešil třiadvacetiletý stoper z Konga Jonathan Bijimine, který v lize nastoupil v základní sestavě poprvé v kariéře. Volného prostoru využil Daniel Kolář a vstřelil jedinou branku zápasu. To, že Petržela označil obránce za černocha, jako kdyby ani neznal jeho jméno, ale na sociálních sítích vyvolalo vlnu rozhořčených reakcí. Další hráči tmavé pleti působící v České republice zlínského kouče dokonce označili za rasistu.

"Jsem vážně zklamaný. Jak může trenér nazvat hráče negrem?" napsal na Instagramu ofenzivní tahoun druholigové Opavy Joel Kayamba. "Miluji Česko a bílé lidi, nemám s nimi žádný problém. Ale je třeba zastavit rasismus na fotbalových polích," doplnil Kayamba. Svého spoluhráče podpořil i další Afričan, Ibrahim Traoré z Pobřeží Slonoviny. "Tohle je v České republice normální?" divil se aktuálně zraněný zlínský záložník na sociální síti.



Otázkou ale zůstává, do jaké míry lze Petrželovy výroky považovat za rasistické. Bijimineho totiž neoznačil za "negra", jak na Instagramu prezentoval Kayamba. Zkušený kouč si po třech týdnech u mužstva spíš teprve zvyká na vysoký počet cizinců v kádru a jejich jména mu dělají problém. "Bijimine ještě asi nepochopil, co po něm chci. Obsadil první tyč a nechal za sebou celý prostor," vysvětlil pak Afričanovu chybu na tiskové konferenci.



U některých svěřenců si však dost možná zrovna nejlepší jméno neudělal. Během reprezentační přestávky teď musí zapracovat na tom, aby Zlín konečně začal tabulkou stoupat, hrozba sestupu totiž není nijak nereálná. A od věci by nemuselo být ani to, aby si Petržela zjistil, jak se jeho hráči jmenují. Má na to čtrnáct dní.