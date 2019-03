Hubník: Sparta chtěla víc, první dva góly jsme jí darovali

Kapitán plzeňských fotbalistů Roman Hubník byl po debaklu 0:4 se Spartou zklamaný, že obhájci titulu domácím první dva góly darovali. Současně uznal, že Pražané byli ve šlágru 24. ligového kola lepší a od začátku si šli za výhrou.

"Je to kruté, protože prohrát 0:4 na Spartě jsme si určitě nepředstavovali. Ale Sparta šla za tím vítězstvím hned od začátku. My jsme jim prakticky darovali dva góly, byli jsme ve všem pozadu, neměli jsme odražené balony. Ve druhém poločase si to Sparta chytře pohlídala a využila šance, které měla," řekl Hubník novinářům.

Sparťané se už ve 29. minutě dostali do dvoubrankového vedení a západočeského rivala celý zápas téměř k ničemu nepustili. "Chtěli jsme zvládnout začátek. To se nám nepodařilo a prohrávali jsme 2:0. Na Spartě se za stavu 0:2 těžko hraje. Chybělo tam spoustu základních věcí a prakticky celý zápas jsme tahali za kratší konec," uvedl čtyřiatřicetiletý stoper.

"Kdybychom dali kontaktní gól, tak jsme mohli být zase ve hře. Dostali jsme pak na 3:0 a v ten moment bylo po zápase. Dnes Sparta chtěla víc a zaslouženě vyhrála," doplnil Hubník.

Plzeňští v této ligové sezoně utrpěli venku třetí těžkou porážku. Už v září podlehli 0:4 na hřišti Slavie a 0:3 v Jablonci. "Připravovali jsme se na to. Nechtěli jsme, aby to bylo jako na Slavii nebo v Jablonci. Bohužel opět poločas 2:0, to samé v Záhřebu (v Evropské lize). Nevím, čím to je. Nechytneme vždycky úvod zápasu a pak se v tom nějak plácáme," konstatoval další obránce Viktorie Milan Havel.

Vysokou porážku se Spartou nepřičítal bouřlivé atmosféře na Letné. "Myslím si, že máme velice zkušené mužstvo, takže o atmosféře to určitě není. Naopak hráč se na takové zápasy těší, takže je z toho ještě víc zklamaný," litoval krajní bek či záložník.

Do utkání naskočil z lavičky už ve 12. minutě, kdy na pravém kraji obrany vystřídal zraněného Radima Řezníka. "Nečekané, těžké. Dostali jsme gól a Sparta byla ve varu. Bylo to rychlé, musel jsem se nějak adaptovat. Bohužel nejsem ani se sebou spokojený, takže jsem z toho zápasu hrozně zklamaný. Každý z nás očekával úplně jiný vývoj," přiznal Havel.

Svěřenci Pavla Vrby si zkomplikovali situaci v tabulce. Na vedoucí Slavii ztrácí z druhého místa dál tři body, ale "Sešívaní" mají k dobru nedělní domácí zápas s Ostravou. Třetí Sparta se přiblížila Plzni na osm bodů.

"Je to ztráta, ale jedeme dál. Těch bodů je pořád hodně, je tam i nadstavba. Musíme se poučit z této prohry a věřit, že příští zápas v Teplicích předvedeme lepší výkon. Hlavně, abychom odvezli tři body," prohlásil Hubník.

"Musíme se z toho oklepat a teď v Teplicích předvést úplně, ale úplně jiný výkon. Chtěli jsme tady bodovat, to se nepovedlo. Slavia má nějaké karty v ruce. Je ještě před námi několik zápasů a ty samozřejmě budeme chtít vyhrát," doplnil Havel.