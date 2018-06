Hübschmana láká Evropská liga, v Jablonci prodloužil o rok

Zkušený záložník Tomáš Hübschman bude i nadále působit v Jablonci. Bývalý český reprezentant, který v uplynulé sezoně severočeskému celku pomohl ke třetímu místu v lize a do finále poháru, podepsal novou roční smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

"Vedení mi řeklo, že je spokojené, já říkal to samé o Jablonci. Shodli jsme se na tom, že mě láká Evropská liga i nový herní model české ligy," řekl šestatřicetiletý Hübschman.

"Měli jsme dobrou sezonu, jen je škoda poháru. Na druhou stranu jsem rád, že jsme v sobě po prohraném finále našli sílu a dostali se do skupiny Evropské ligy z domácí ligy. Dá se říct, že do září máme klid od kvalifikací. Málokdo s tím počítal, ale jsem rád, že se nám to podařilo," dodal.

Hübschman působí v Jablonci od roku 2014. Předtím získal dva mistrovské tituly se Spartou a dalších osm přidal s Šachtarem Doněck, s kterým v roce 2009 vyhrál i Pohár UEFA. S jednadvacítkou se stal v roce 2002 mistrem Evropy, s áčkem získal o dva roky později na Euru bronz.