Hušbauer nevěděl, zda nebyl v ofsajdu, a gól tak zprvu neslavil

Záložník Josef Hušbauer zajistil obhájcům ligového titulu fotbalistům Slavie jediným gólem vydřenou výhru 1:0 v úvodním kole nové sezony ve Zlíně. Nejprve se ale obával, aby nešlo o ofsajd, a tak zpočátku svou trefu moc neslavil. Kouč Pražanů Jindřich Trpišovský ho označil za nejlepšího hráče na trávníku.

Hušbauer se prosadil poté, co se k němu šťastně odrazil balon ve zlínském pokutovém území. "Abych řekl pravdu, vůbec jsem neměl přehled, jak se tam balon motal a odrážel. Byl tam šrumec. Chtěl jsem trefit míč po zemi. Vím, že se gólmani většinou roztáhnou, tak jsem to chtěl trefit spíš mezi nohy," řekl novinářům Hušbauer.

Zprvu měl obavy, aby nešlo o ofsajd. "Byl jsem tam úplně sám, ale neviděl jsem za sebe. Bylo tam video, takže to asi bylo všechno v pořádku. Akorát jsem nejdřív moc neslavil, protože jsem nevěděl, jestli jo nebo ne. Nechtěl jsem slavit, pokud by gól případně zrušili," dodal devětadvacetiletý záložník.

Připustil, že úvod Slavii nevyšel. "První půle se nám moc nepovedla, hlavně začátek, kdy jsme mohli prohrávat, ale podržel nás Koli (brankář Kolář). Hráli jsme nepřesně, udrželi jsme na noze málo balonů vepředu, hodně jsme tam ztráceli," uvedl Hušbauer.

Slavistům zatrnulo v první půli hlavně po chybě kapitána Tomáše Součka, který špatnou malou domů nabil do šance Antonínu Fantišovi. "Viděl jsem to přímo. Kolář ho ale hezky vytlačil a Kúdela pak zblokoval," řekl Hušbauer k jednomu z klíčových momentů zápasu.

Druhá půle už byla podle něj lepší. "Víc jsme do toho šlapali a věděli jsme, že když dáme první gól, že bychom to měli udržet, protože Zlín nevydrží tak fyzicky náročný způsob hry. To se potvrdilo," dodal.

Ve Slavii je nyní sedm středních záložníků a nebývalá konkurence a přetlak. "Vím, že je nás celkem dost na tento post, ale čeká nás tolik zápasů na podzim. Bude se to hodně střídat a pak bude na každém z nás, jak se k tomu postaví a jak s tím bude bojovat. Pak už bude na trenérovi, jak s tím naloží," dodal Hušbauer.