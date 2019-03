Hušbauer po deseti letech v Příbrami navázal na první ligový gól

Před téměř deseti lety vstřelil na stadionu U Litavky svůj první ligový gól v dresu Příbrami, dnes fotbalista Josef Hušbauer na stejném místě přidal 55. trefu v nejvyšší soutěži a pojistil ve 25. kole výhru lídra tabulky Slavie 2:0. Záložník červenobílých brankou oslavil sobotní 29. narozeniny a byl vyhlášen hráčem utkání.

Hušbauer si svou první ligovou branku stále dobře pamatuje. Během tehdejšího hostování ze Sparty se prosadil v duelu proti Slovácku (2:0). "Vždy, když sem přijedu, tak si na ten gól vzpomenu. Pokud si dobře vybavuji, bylo to na druhé straně hřiště než dnes a také hlavou," řekl novinářům Hušbauer.

Připustil, že tři dny po odvetě osmifinále Evropské ligy se Sevillou a euforii z vítězství a postupu to nebyl pro Slavii jednoduchý zápas. "Bylo to těžké utkání, na těžkém terénu a i když jsme začali velmi dobře, naše hra s přibývajícím časem upadala a neměli jsme potřebnou kvalitu ve středu hřiště ani v útoku. Pak jsme tedy museli přejít na jednodušší nakopávání míčů, ale zase jsme nedokázali sbírat tolik odražených," uvedl Hušbauer, který utkání dohrával po střídání Milana Škody s kapitánskou páskou.

V možné nižší motivaci než proti Seville podle něj rozhodně nebyl problém. "To určitě ne. Ano, možná někteří hráči cítili čtvrteční duel v nohou, ale věděli jsme, že Plzeň znovu ztratila a náš náskok na čele tabulky se může znovu zvýšit. To je motivace dostatečně silná," uvedl zkušený záložník.

Necítí zklamání z toho, že v poslední době hraje spíše v lize a v pohárových zápasech nastupují jiní. "Užíváme si to pohárové i ligové tažení všichni, včetně hráčů z lavičky, není to žádná degradace. Je tu kvalita, každý by chtěl hrát a v sestavě se točíme. Takže z toho zklamání rozhodně necítím," dodal Hušbauer.