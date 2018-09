Ideální návrat, řekl po gólu navrátilec Mešanovič

Skoro na den přesně po roce se fotbalista Muris Mešanovič vrátil do sestavy slávistických fotbalistů. Vloni v září si osmadvacetiletý bosenský útočník v utkání domácího poháru s Třincem vážně poranil koleno a ve středu naskočil rovněž v MOL Cupu proti Ústí nad Labem. Dlouho očekávaný návrat do sestavy A-týmu navíc oslavil při výhře 2:0 vítězným gólem, když proměnil v první půli penaltu.

"Musím říct, že jsou to krásné pocity. Ta doba, kdy jsem nehrál, byla strašně dlouhá. Když jsem teď na hřišti, je to radost," řekl novinářům Mešanovič. "Před rokem se mi to stalo, od té doby koleno nebylo v pořádku. Teď zase v poháru, dal jsem gól, takže dobré. Asi ideální návrat," dodal.

Před návratem do A-týmu si byl zahrát poločas za juniorku a k remíze s Českými Budějovicemi rovněž přispěl brankou. "Pomohlo mi to. Plán byl takový, že odehraju nějaké zápasy za juniorku, abych se do toho dostal. Měl jsem v plánu, že ještě půjdu za juniorku, když jsme hráli ligu s Bohemkou. Ale bohužel dost hráčů se zranilo, takže trenér mě vzal na lavičku. Rozhodli jsme se, že začnu od začátku," uvedl Mešanovič.

"Jsem za ty góly rád, ale musím říct, že jsem měl ještě dvě šance, které jsem mohl proměnit. Ale po tak dlouhé době jsem rád, že jsem se do těch šancí dostal. A budu se snažit pracovat tak, abych i ty šance proměnil," dodal.

Hlavně hned po zranění prožíval těžké chvíle. "Ale už po operaci jsem si srovnal v hlavě, že se to stalo, že už nemá cenu se v tom pitvat. Byl jsem pozitivní, i když bylo těžké hlavně koukat na zápasy, když kluci hráli. Ale prostě se stalo a přemýšlel jsem o návratu," uvedl Mešanovič.

"Cením si opravdu moc toho, jak mě všichni podporovali. Už minulý zápas mě fanoušci krásně přivítali, už jsem jim děkoval na sociálních sítích. Chtěl bych poděkovat i celému klubu, klukům v kabině, fyzioterapeutům. Všichni se o mě rok výborně starali," dodal Mešanovič.

Proti Ústí odehrál 65 minut. "Když začnete po zranění v tréninku, v hlavě nějaký blok je. Ale věřím, že každý trénink a zápas mi pomohou. Že to bude lepší a lepší. Zvládl jsem úplně v pohodě 60 minut, koleno drží," pochvaloval si Mešanovič.

Vzhledem k velké marodce v útoku není vyloučené, že na něj trenéři vsadí ve víkendovém ligovém duelu v Ostravě. "Je pravda, že Standa Tecl i Škoďák jsou zranění. Uvidíme, jak se trenér rozhodne. Přeju i těm klukům, ať jsou zdraví. Vím, co je být zraněný. Pro člověka to není nic příjemného," dodal Mešanovič.