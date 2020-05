Inspirace bundesligou. Jaké budou podmínky při restartu ligy?

Fotbalové Teplice se chystají na sobotní úvodní zápas obnovené sezony první ligy proti Liberci, který budou stejně jako další utkání restartovaného ročníku kvůli koronaviru provázet mimořádná hygienická a bezpečnostní opatření. Klub ze Stínadel počítá s využitím více šaten, odděleným sprchováním hráčů, umístěním části náhradníků do první řady na tribuně či s hlídáním vchodů do stadionu.

Severočeská dohrávka 23. kola, která načne obnovenou sezonu profesionálních soutěží, se původně měla konat maximálně se 100 lidmi na stadionu. Po výjimce od ministerstva zdravotnictví nakonec bude moci být přítomno 150 osob včetně hráčů, realizačních týmů či rozhodčích. Od příštího týdne se pak kvóta zvedne na 300 lidí.

"Oddechli jsme si. Těch 150 osob je určitě lepší varianta. Pokud bychom byli nuceni organizovat to v počtu 100 lidí, bylo by to hodně složité a šibeniční," řekl ČTK teplický tiskový mluvčí Martin Kovařík.

Až na hráče, členy realizačních týmů či rozhodčí by se podle něj při limitu 100 lidí na stadion nedostal nikdo, kdo by zároveň nevykonával aspoň dvě role. "Při limitu 150 osob jsou tam rozšířené počty primárně na organizaci zápasu. Může tam být 12 novinářů, tři fotografové. Už nebudete muset mít jen nějaké čtyři podavače míčů, ale bude jich moci být víc. To stejné co se týče pořadatelů na tribuně a tak dále," uvedl Kovařík.

Do počtu 150 osob se ještě nevejdou žádní vybraní fanoušci, Tepličtí tak budou hlídat, aby někdo nezkusil proniknout na stadion. "Na každém vchodu zvenku budou pořadatelé. Budou hlídat, aby se tam náhodou nějaký fanoušek nepokoušel přelézt a jít se podívat. Je to asi osm nebo devět pořadatelů. Vstup do stadionu směrem ke kabinám bude taky hlídaný," řekl Kovařík.

Ministerstvo rovněž na sobotním zápase povolilo využívat při splnění hygienických podmínek šatny a sprchy, které měly ve sportovních areálech zůstat zavřené až do pondělí. "Sprchovat se budou hráči odděleně. Máme dvě kabiny pro áčko, tak asi využijeme obě. Nevím, jestli využijeme ještě nějaké další třeba od mládeže, které se teď nepoužívají," uvedl mluvčí.

Tisková konference? Leda za speciálních podmínek

Hráči musejí dodržovat i další opatření. Týmy nebudou společně nastupovat na trávník a z šaten půjdou každý zvlášť jiným tunelem. Na lavičkách smí být obsazeno každé druhé místo. "Rozestupy na lavičkách samozřejmě budeme dodržovat. Plus je tam možnost, že si náhradníci mohou jít sednout do první řady na tribunu. Jako to bylo v bundeslize, tak to bude i u nás," uvedl Kovařík.

Týmy musejí cestovat k zápasům v autobusech tak, aby na jedné dvojsedačce byla jediná osoba. "My na domácí utkání autobusy nepoužíváme vůbec, hráči se normálně dopravují individuálně. Tam nebude problém. Samozřejmě pak další kolo na Bohemku, to se řeší," řekl Kovařík.

Stadiony budou rozděleny do dvou zón. Do vnitřních prostor bude moci včetně hráčů, realizačních týmů a rozhodčích 77 osob, ostatní budou na tribunách. Tepličtí speciálně upravují místnost pro tiskové konference.

"Za dodržení určitých opatření se může udělat tisková konference. Musí být rozestupy a respondent musí sedět za plexisklem nebo mít štít. V press centru připravujeme za stůl, kde sedí trenér, plexisklo. Novinářům rozmístíme 12 židlí, kde budou sedět, aby dodrželi rozestupy," řekl mluvčí.

Tepličtí musejí prakticky všude po stadionu také zajistit dezinfekci, která se nevyhne třeba ani míčům. Nákladnější ale budou pro týmy venkovní zápasy. "Řekněme, že na domácí utkání to není tak hrozné. Odpadnou nám nějaké příjmy z lístků, to je ztráta, nicméně je zase výrazně menší ta pořadatelská služba. Takže tak ztrátové to není. Horší to bude směrem k venkovním zápasům. Všichni budou muset spát každý zvlášť na pokoji, hotel se bude muset vyhradit buď celý, nebo aspoň patro pro tým. Případně cesta dvěma autobusy. Tam pak cena určitě naskáče jinak," dodal Kovařík.