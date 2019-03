Jablonec otočil zápas s Teplicemi, rozhodl Sobol

Fotbalisté Jablonce porazili v předehrávce 24. ligového kola Teplice 2:1. V severočeském derby padaly branky až po přestávce. Do vedení se nečekaně dostali hosté díky Pavlu Moulisovi, ale Bogdan Vatajelu o chvíli později vyrovnal a v 74. minutě otočil stav Eduard Sobol. Domácí bodovali poprvé po dvou kolech a v neúplné tabulce se dostali na čtvrté místo. Teplice, které nastoupily ve značně oslabené sestavě, zůstaly na devátém místě.

"V minulých dvou zápasech jsme dostávali ze všech stran pochvaly za pěkný výkon, ale byli jsme bez bodu. Jsem rád, že dnes jsme opět vyhráli, i když se vítězství nerodilo zrovna jednoduše," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Hostům chyběli kvůli karetnímu trestu tři klíčoví hráči, na poslední chvíli přišli také o zraněného Kroba, a tak bylo otázkou, jak nabuzenému Jablonci dokážou vzdorovat. V úvodu však Teplice domácího favorita pořádně zaskočily.

Krátce po rozehrávce sice jako první pálil do středu branky jablonecký Trávník, ale už ve třetí minutě měl domácí gólman Hrubý plné ruce s přímým kopem Moulise od postranní čáry. Po následném rohu vyslal přesný volej z hranice šestnáctky Žitný a za již překonaného Hrubého zaskočil na brankové čáře hlavičkující Považanec.

Divoký úvod sliboval atraktivní duel, ale s přibývajícím časem oba týmy hrály opatrněji a šancí ubylo. Domácí začali mít navrch, ale když už se dostali do slibné situace, zklamali v koncovce. Považanec pálil z voleje vedle, sváteční střelec Hübschman hlavou zblízka minul a po rohu se nedokázal prosadit v podobném postavení ani Hovorka. Největší šanci měl před pauzou Trávník, ale jeho lob z rychlé rozehrávky přímého kopu skončil mimo.

Druhý poločas začal znovu s řadou šancí a hosté se nečekaně dostali do vedení. Ve 47. minutě se přízemní ránou z 18 metrů ke vzdálenější tyči prosadil Moulis.

Brzy však bylo srovnáno. Sobol vrátil o šest minut později míč před branku a Vatajelu střelou mezi nohy obránců se štěstím vyrovnal, čímž ukončil 268 minut trvající jablonecké čekání na gól. Rumunský záložník si po zimním příchodu ze Sparty připsal druhou soutěžní branku.

V 74. minutě domácí otočili skóre. Po rychlém přesunu míče z pravé na levou stranu se dostal ke střele uvnitř vápna Sobol a nekompromisně poslal balon do opuštěné strany branky. Ukrajinský zadák zaznamenal první soutěžní trefu v jabloneckém dresu.

"Hostům sice chyběla řada hráčů, ale nebylo to zase tak moc znát, dokonce se zde dostali i do vedení. Prokázali jsme ale charakter, musím hráčům poděkovat, i když neříkám, že to byl optimální výkon. Dokázali jsme však zápas otočit a to se také cení," řekl Rada.

"Rozhodovalo se na levé straně, kde se spolupráce Vatajelua se Sobolem vyvíjí velmi slibně. Pro oba byly góly oceněním jejich práce," dodal bývalý teplický kouč.

Další velkou možnost vzal domácímu Břečkovi z kopačky brankář Grigar. Hosté se už k odpovědi nedostali a s Jabloncem potřetí za sebou prohráli 1:2.

"Škoda, že jsme alespoň neremizovali. Nebyli jsme tomu daleko, měli jsme vydržet alespoň 15 minut po našem gólu. Škoda té situace při našem vedení, to jsme neměli podcenit, po vyrovnání se domácí dostali do hry. Hned po vyrovnání jsem už tušil, že to bude složité," řekl teplický trenér Stanislav Hejkal.