Jablonec v přípravě porazil Šonan, Boleslav remizovala

Fotbalisté Jablonce v druhém přípravném utkání na soustředění ve Španělsku porazili japonský Šonan Bellmare 3:1. Mladá Boleslav naopak na závěr kempu na Maltě jen remizovala s domácími Hibernians bez branek. Teplice na Kypru porazily Trenčín 4:1 a Opava si proti dalšímu slovenskému celku Zlatým Moravcům připsala první vítězství v zimní přípravě. Slezané vyhráli rovněž o tři góly 3:0.

Jablonec proti japonskému prvoligovému soupeři od začátku dominoval. Prosadili se oba útočníci Chramosta s Doležalem a gól si připsal také Acosta.

"Dnes jsme hráli velmi slušně, dokázali jsme vstřelit pěkné branky. Jen nás mrzí inkasovaný gól, udělali jsme tam zbytečnou chybu, kdy se gólman nedohodl při vybíhání se stopery, to by se nám nemělo stávat. Snad si na to kluci dají příště pozor," řekl pro klubový web asistent jabloneckého trenéra Zdeněk Klucký.

Mladoboleslavští měli proti druhému týmu maltské ligy herně navrch, ale nedařilo se jim v koncovce. Navázali tak na remízu z finále přípravného turnaje Tipsport Malta Cup, v němž porazili Brno až po penaltovém rozstřelu.

"Utkání mělo kondičně herní charakter. Rozhodli jsme se to rozdělit skoro na dvě party, co šlo, to jsme prostřídali. Více se mi líbila ta mladší půlka, ti, co si myslí, že jsou zkušenější a že si to přišli odehrát, už tolik ne," řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Opava ve čtvrtém utkání zimní přípravy dosáhla na první výhru. Proti Zlatým Moravcům dala v Rakousku všechny tři branky po přestávce - dvakrát se trefil Žídek a jednou Rychlý.

"Nehodnotil bych jen zápas, ale v podstatě celé soustředění, které splnilo účel. Dostali jsme se na přírodní trávu, kde jsme absolvovali tři tréninky plus tohle utkání. Kluci ho zvládli výborně. Vyhráli jsme 3:0, takže jsme spokojeni," řekl opavský trenér Jiří Balcárek.

Teplice zakončily soustředění na Kypru vysokou výhrou nad Trenčínem. Domů odcestují z kempu s bilancí dvou vítězství a jedné porážky. "Sehráli jsme velmi povedené utkání. Jak výsledkově, tak i výkon byl dobrý. Sehráli jsme to, co jsme si předsevzali. Taktické věci, které jsme tu cvičili, se v zápase projevovaly," uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal.