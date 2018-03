Jablonec vyhrál pošesté v řadě a vyrovnal vlastní rekord.

Fotbalisté Jablonce porazili Bohemians 1905 2:1, v lize vyhráli pošesté za sebou a vyrovnali svůj rekord ze sezony 2010/11. Skóre zápasu 22. kola otevřel ve 26. minutě David Lischka, ještě do pauzy vyrovnal Martin Hašek mladší, ale v 63. minutě rozhodl Černohorec Vladimir Jovovič. Díky tomu si Severočeši pojistili páté místo v tabulce. "Klokani" venku prohráli počtvrté po sobě a jsou sedmí.

"Statistiky moc nesleduji. Jsem rád, že jsme udrželi nějakou sérii, hlavně je to zásluha hráčů. Pokud to půjde dál, bylo by to dobré. Jsme rádi, že jsme ve špičce, že tam s tím mícháme," řekl na tiskové konferenci domácí trenér Petr Rada. Jablonec začal drtivým náporem a už v první minutě musel zasahovat brankář Fryšták, který vyškrábl Jovovičovu střelu. Hosté mohli děkovat gólmanovi i o pět minut později, kdy vychytal Doležala.

Bohemians jako by na hřišti v úvodní půlhodině neexistovali a hrálo se výhradně na jejich branku. Domácí však dál spalovali šance. Po velkém závaru se v 16. minutě dostal k dorážce Holeš a z malého vápna nepochopitelně napálil jen břevno. V 26. minutě už Severočeši udeřili. Na Trávníkův rohový kop si naskočil Lischka a hlavou zaznamenal svůj druhý gól v české lize. Minulý týden se trefil i za reprezentační jednadvacítku proti Chorvatsku.

"Zase to byla standardka, zase jsem se prosadil hlavou. Skoro podobný gól jak s tím Chorvatskem. Za týden dva góly, snad to bude pokračovat. Od toho tam jsem, abych klukům někdy pomohl při standardce," uvedl Lischka.

Bohemians poprvé zahrozili až ve 34. minutě, ale Kocič po centru zprava pálil hodně mimo. Na druhé straně prováhal nadějný brejk Masopust a Bohemians to navzdory slabému výkonu v první půli potrestali vyrovnávacím gólem. Domácí ve 43. minutě zapomněli na pravé straně na Reitera, jehož přízemní centr uklidil střelou z první k tyči Hašek.

"Z naší strany to byl asi nejlepší první poločas, co jsem tady. Nasazení, fotbalovost, tlak, všechno. Z vyrovnávacího gólu jsem byl rozzlobený, protože hráči si svévolně vyměnili místo. Kdyby byli na svých, gól jsme nedostali," uvedl Rada. Syn stejnojmenného trenéra Pražanů dal svůj pátý ligový gól. "Klokani" skórovali v prvním poločase teprve podruhé za posledních deset zápasů v nejvyšší soutěži. Jablonec naopak v lize inkasoval po 487 minutách.

"V podstatě ve 30. minutě bylo osm devět hráčů na vystřídání. To, že jsme šli do kabin za stavu 1:1, bylo díky brankáři Fryštákovi. Skóre neodpovídalo dění na hřišti," uznal trenér Bohemians Hašek. Kouč hostů v přestávce dvakrát střídal a na trávník poslal čerstvé Nečase s Lutsem. Jablonec byl ale dál aktivnější a v 62. minutě znovu vedl.

Jovovič zakroutil z přímého kopu míč přesně k tyči a dal sedmý gól v ligové sezoně. "Sáhl jsem si na to. Chvilku jsem míč ztratil, balon jsem měl na ruce. Nevím, co udělat líp, abych to vytěsnil," řekl Fryšták. Dvacet minut před koncem mohl pojistit náskok domácího týmu Chramosta, ale Fryšták jeho střelu z bezprostřední blízkosti fantasticky vyrazil. Bohemians v závěru soupeře hodně zatlačili. Dvakrát měl na kopačce vyrovnání Tetteh, ale gólman Hrubý pokaždé zasáhl.

"Dostali jsme druhou šanci v zápase, ačkoliv jsme si ji nezasloužili a v druhém poločase jsme ji znovu promarnili. Znovu jsme pustili soupeře do šancí a nakonec jsme byli potrestáni trochu nešťastně ze standardky. Celkově jsme z našeho výkonu zklamaný," dodal Hašek.

22. kolo první fotbalové ligy FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1) Branky: 26. Lischka, 63. Jovovič - 43. Martin Hašek ml. Rozhodčí: Machálek - Kubr, Pfeifer. ŽK: Pernica - Mašek, Reiter. Diváci: 3512. Sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust (85. Hübschman), V. Kubista, Trávník, Jovovič (78. Hanousek) - Chramosta, Doležal (74. Považanec). Trenér: Rada. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter (83. Záviška), Mašek (46. Nečas), Bartek (46. Luts) - Tetteh. Trenér: Martin Hašek st.



Fotbalisté Zbrojovky Brno ve 22. kole první ligy remizovali s Karvinou 0:0. I když měli svěřenci trenéra Romana Pivarníka po většinu utkání výraznou územní převahu, gól nedali - dvakrát nastřelili břevno a jednou tyč. I tak se předposlední tým tabulky, který vyhrál v jediném z posledních sedmi kol, bodově dotáhl na čtrnácté Slovácko. Na gól čekají Brňané už 310 minut. Karviná v lize neprohrála už posedmé za sebou a v posledních čtyřech zápasech remizovala.

"Odehráli jsme výborný zápas s množstvím šancí a tyčkami. Bohužel jsme v koncovce někdy selhali a jindy chybělo i štěstíčko, aby se míč odrazil do branky," posteskl si trenér Brna Pivarník.

Domácí měli po celý úvodní poločas výraznou a vytvořili si několik slibných šancí. Třikrát zahrozil střelecky aktivní Acosta. Ve 12. minutě jeho přízemní střelu levačkou kryl brankář Le Giang. O čtyři minuty později stačili karvinští zadáci Juharův centr z levé strany hlavičkou odvrátit jen k uruguayskému středopolaři, který trefil břevno.

Za další dvě minuty Acostovu střelu brankář vyrazil. Další nabídku ke skórování ve 22. minutě po faulu na Kratochvíla nevyužil Škoda, jehož střela z trestného kopu těsně minula cíl. I když Zbrojovka i nadále držela soupeře pod tlakem, v koncovce jí chyběla větší přesnost.

Karviná vážněji zahrozila až před koncem prvního poločasu. Ve 42. minutě Voltrovu střelu Melichárek vyrazil a ještě před přestávkou po Voltrově centru Wágnerova hlavička těsně minula domácí branku.

"Cenná remíza, na jaře jsme ještě neprohráli, ale remízami bodové konto pomalu naskakuje. Nechtěli jsme prohrát, aby se na nás Brno nedotáhlo. Což se nám s obrovským štěstím podařilo," poznamenal středopolař Karviné Jan Šisler.

Hned po změně stran se opět vyznamenal brněnský brankář, který vyrazil střelu Budínského z trestného kopu. Střelecké trápení Zbrojovky vyvrcholilo po hodině hry, kdy se Ziklova hlavička odrazila od břevna a dorážející Škoda trefil tyč. "Zbytečně jsem chtěl míč umístit. Stačilo jen poslat ho doprostřed branky. Remíza nás hodně mrzí, v naší situaci potřebujeme vyhrávat," řekl útočník Brna Michal Škoda.

I když Brňané pokračovali v náporu, jejich snaha o skórování končila na nepřesnostech. Hosté dobře bránili a využívali chyb soupeře k nebezpečným protiútokům, ze kterých se ale rovněž nedokázali prosadit. "V těžkém zápase jsme uhráli plusový bod a mužstvem, které s námi hraje o záchranu. S výsledkem jsme proto spokojeni, ale s předvedenou hrou už ne. Obtížně jsme se prosazovali kombinačními akcemi. Zbrojovka hrála v pohybu," uvedl trenér Karviné Josef Mucha.

22. kolo první fotbalové ligy Zbrojovka Brno - MFK Karviná 0:0 Rozhodčí: Berka - Hájek, Flimmel. ŽK: Lutonský, Krejčí, Pilík - Šisler, Panák. Diváci: 3093. Sestavy: Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Kratochvíl (32. Krejčí), Sedlák (86. Pilík), Juhar - Škoda - Zikl (70. Bazeljuk). Trenér: Pivarník. Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler - Voltr (66. Lingr), Janečka (59. Panák), Budínský, Kalabiška (90. Weber) - Wágner. Trenér: Mucha.



Fotbalisté Liberce ve 22. kole první ligy vyhráli 1:0 na hřišti Slovácka. Jedinou branku dal Matěj Pulkrab, který si tak v pátém jarním utkání připsal už sedmý gól. Slovan díky němu na třetím místě tabulky udržel odstup jediného bodu za druhou Slavií, naopak domácí dělí od sestupového pásma jen skóre.

První velkou šanci zápasu si připsali domácí, když v šesté minutě střílel po zpětné přihrávce Juroška, ale jeho ránu vyrazil brankář Hladký. Minutu na to se dostal do příležitosti i Liberec a Pulkrab se po Kerberově centru nemýlil. Český reprezentant do 21 let poslal míč k pravé tyči Hečovy brány.

"Možná to vypadalo jednodušeji, než to bylo. Podařilo se mi to nasměrovat pravou šajtlí do branky, sešlo se prostě vše tak, jak mělo - centr i zakončení," řekl Pulkrab. "Podíval jsem se za sebe a v tu chvíli Pulkrab udělal půlkrok a byl přede mnou. Měli jsme to spíš odehrát na přední tyči, ale je to moje chyba," přidal domácí stoper Břečka.

Slovácko inkasovaný gól nepoložil a naopak přidalo na aktivitě, ale Šimko hlavičkoval vedle liberecké branky. Ve 14. minutě sice vítr odfoukl po nákopu míč z dosahu vybíhajícího Heči, ale Liberec z toho druhou branku vytěžit nedokázali. Neujala se ani kombinace domácí, po které těsně vedle zakončoval Juroška.

Úvod druhé půle opět patřil hostům, kteří ze své převahy dokázali vytěžit čtyři rohové kopy, ani po jednom však domácí branku neohrozili. Liberec v druhém poločase kontroloval zápas, úspěšně rozbíjel útočné akce Slovácka a sám postupnou kombinací zkoušel najít skulinu v domácí obraně.

Přesto mohlo Slovácko vyrovnat - Zajícovi ve skluzu v 71. minutě jen o centimetry nedosáhl před prázdnou brankou na Navrátilovu přihrávku. "Šance jsme měli, zápasu by asi víc slušela remíza. Boj o záchranu vnímám stále stejně - musíme vyhrávat zápasy, získávat body," uvedl trenér Slovácka Kordula.

"Slovácko mělo šance a se štěstím jsme tomu zabránili, ať už to bylo nezkušeností útočníka nebo terénem, který je složitý," přidal kouč Liberce Holoubek, jehož tým díky vítězství prodloužil sérii neporazitelnosti na pět zápasů a od druhé Slavie ho dělí jediný bod. Pražané však mají k dobru nedělní duel se Zlínem. "Dnes jsme byli šťastnějším týmem, za což jsme rádi, protože chceme hrát o poháry a tyto tři body z tohohle prostředí proti takto silnému týmu jsou pro nás důležité," uvedl liberecký kouč.