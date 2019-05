Jásot i euforie. Slavia slavila, Tvrdík prozradil plány do budoucna

Jen tři týmy v historii české ligy dokázaly získal mistrovský double. Sparta, Dukla a Slavie. Poslední jmenovaný mančaft se letos o ligový titul rval do posledních zápasů s Plzní, český pohár pak ovládl bez větších problémů. Oslavy propukly naplno v nedělní podvečer, kdy sešívaní vyšperkovali skvostnou sezónu před vyprodaným Edenem výhrou proti Spartě. A mohli slavit.

Po závěrečném hvizdu se trávník zaplnil fanoušky, nedbaje na prosby pořadatelů, aby dav uvolnil prostor pro závěrečné ceremonie. Příznivci party kolem kapitána Milana Škody měla v hlavách jediné, oslavy se svými hrdiny. Výhra nad tradičním sparťanským rivalem už byla jen třešničkou na dortu v sezóně, kde se Slavii dařilo nejen na domácí půdě.

Ač se derby hrálo v neatraktivní čas, krylo se s bojem českých hokejistů o bronzovou příčku na mistrovství světa proti Kanadě, skalní fanoušky to neodradilo. Slávisté i slávistky zaplnili trávník, plácali fotbalisty po zádech, gratulovali i hlasitě skandovali třeba jméno hráčů nebo Jaroslava Tvrdíka.

Oslavy mohou začít

Přes narychlo instalovaný plůtek se přehoupl Přemysl Kovář, který se zapomněl mezi rozjařeným davem. Extrovertnímu gólmanovi to však vůbec nevadilo, v kabině je jedním z těch, kteří jsou nejvíc slyšet a pozornost jim dělá dobře. Hráči si na konci sezóny vyměnili své posty s fanoušci a zatímco příznivci Slavie opanovali prostor zeleného pažitu, klub sešívaných se postupně štosoval na pódium na trávníku ve tvaru červené hvězdy.

All Glory to you my GOD🙏🏽

Born to shine 🙏🏽💪🏽🤫

Máme double a derby jè naše 🔴⚪️ pic.twitter.com/eZBfSpFpsp - Deli SIMON Desire S (@DELISIMON19) 26. května 2019

Postupně nastoupil celý vítězný tým, mezi posledními za velkého aplausu vyšplhal na pódium kouč Trpišovský. "Kluci mě nepřekvapili, jsou to profíci. Dokázali jsme se na dnešek nachystat, je to derby. Přišel plný stadion, píše se historie," ocenil hráče. Sám si výhru v derby užil o to víc, že pro něj byla premiérovou na lavičce Slavie.

"Slavení ale nechám spíše na klucích, nejsem na to zrovna přeborník." přiznal teprve třiačtyřicetiletý rodák z Prahy. A nezapomněl ocenit přínos Jaroslava Tvrdíka pro Slavii. "Je to hlavní strůjce toho, co tady zažíváme. Nenajde se ve fotbale moc lidí, co dokázali za pouhé tři roky ve fotbale to, co on," pěl kouč slova chvály.

Koneckonců jméno Tvrdík skandovali fanoušci na zeleném pažitu. "Strašně bych si přál, abychom tady slavili postup do Ligy mistrů," byla slova, díky kterým si vyslechl ovace.

Náročný závěr

"Byla to euforie," přiznal Tomáš Souček, jemuž už v příští sezóně nejspíš bude český fotbal málo. "Šli jsme od zápasu k zápasu a teď si to můžeme užít naplno," těší se na oslavy jeden z klíčových hráče Slavie.

"A teď přijdou tři nejdůležitější osoby," avizoval hlasatel před příchodem kapitána. Škodu na pódium doprovodili dva čínští představitelé majitelů klubu. "Letos jsme celou sezonu hráli velmi dobrý fotbal a upřímně jsem si nedovedl představit, že by ligu vyhrál někdo jiný," věřil Milan Škoda.

Přesto však přišel moment, který pro sešívané nebyl úplně příjemný. "Závěr byl hodně náročný, měli jsme nabitý program. Například doma s Plzní to bylo hodně těžké, mohli jsme ztratit vedení," připustil kapitán.

Vedení však neztratili. Závěrečná skladba "We Are The Champions" nemohla chybět, oslavy šampionů nejspíš jen tak neskončí.