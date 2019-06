Je nám Jihlavy strašně líto, řekli zástupci komise rozhodčích

Komisi rozhodčích Fotbalové asociace ČR je líto, jakým způsobem sudí poškodili Jihlavu v dvojzápase baráže o účast v první lize proti Karviné. Šéf komise Jozef Chovanec i místopředseda Martin Wilczek byli přesvědčeni, že na vypjatá utkání vybrali rozhodčí správně. Hlavní sudí Milan Matějček a Martin Nenadál ale zápasy nezvládli, proto je komise vyřadila z listiny pro příští sezonu profesionálních soutěží.

"Strašně nám je líto zejména dvojutkání Jihlava - Karviná. Tam opravdu došlo k dvěma závažným pochybením, každému v jednom utkání. Víme, že Jihlava přišla o spoustu peněz, co se týče návaznosti na sponzory. Proto jsou naše tresty exemplární, je to varování pro ostatní," řekl novinářům Wilczek.

Jihlava coby druhý tým druhé ligy neuspěla v baráži proti patnáctému celku nejvyšší soutěže po prohře 1:2 venku a remíze 1:1 doma. Vysočina podala protest, zároveň pak v prohlášení kritizovala komisi rozhodčích a Chovance s Wilczekem vyzvala k rezignaci. "Je to legitimní právo každého oddílu, že může vydat nějaké prohlášení. Chápeme jejich rozhořčení, je nám to strašně líto. Ale vyjadřovat blíže se nebudeme, nechceme nic vzkazovat přes média," uvedl Wilczek.

"Na to prohlášení jsme nereagovali. Vnímáme to, je nám osobně líto, k čemu došlo. Byli jsme stoprocentně přesvědčeni, že delegace, kterou jsme zvolili na baráž, je správná, že se rozhodčí nedopustí takových chyb, kterých se dopustili," doplnil Chovanec.

Komise poslala na odvetu druhého barážového souboje mezi Příbramí a Brnem jako hlavního sudího Petra Ardeleanua, i když před dvěma týdny ve finále domácího poháru mezi Slavií a Ostravou chybně nařídil penaltu pro Pražany, byť bylo na stadionu video. V Příbrami pak navzdory dlouhému přerušení nastavil jen tři minuty, v závěru otočil faul proti Brnu a domácí po remíze 0:0 udrželi ligu. Fatálních chyb se ale Ardeleanu podle komise na rozdíl od Nenadála s Matějčkem nedopustil.

"Rozhodčí jsme vybírali po důkladném rozboru na základě jejich výkonnosti, i s přihlédnutím k nějakým chybám, ale nejednalo se předtím vyloženě o hrubé pochybení. Byli jsme si vědomi, že barážová utkání jsou velmi vypjatá, že stojí spoustu psychických sil nejen hráče, ale i diváky, funkcionáře. Byla společná diskuze, hledali jsme nejsprávnější možné řešení, které jsme viděli v tento moment," řekl Chovanec.

"Proto padla volba na tyto lidi, kteří měli ta utkání zvládnout, ale nezvládli. Vůbec jsme nepředpokládali, že by k něčemu takovému mohlo dojít," dodal bývalý reprezentant. Podle Wilczeka navíc Nenadál s Matějčkem předtím pískali dobře. "Matějček týden předtím odřídil precizně zápas Táborska se Sokolovem v druhé lize, kde šlo oběma o holý život. Věřili jsme, že tyhle těžké zápasy zvládne, bohužel utkání nezvládl. Nenadál zase patřil k rozhodčím, kteří výborně odpískali derby. Neměli jsme sebemenší pochyby," dodal Wilczek.

Věří, že od příští sezony už bude při baráži videorozhodčí, který nebyl pro druholigové stadiony schválený. "Byť předseda LFA (Ligové fotbalové asociace) pan Svoboda správně řekl, že to nemůže být omluva pro rozhodčí. Ale budeme na ně opět intervenovat, aby tyto zápasy měly videorozhodčího, aby aspoň k těm zjevným omylům nedocházelo," řekl Wilczek.

"Upozorňovali jsme předem, že to bude hodně vypjaté. Je potřeba mít k baráži zvláštní přístup. Apelovali jsme na LFA, aby na tyto zápasy byl delegovaný videorozhodčí. Tím neříkám, že bychom zamezili všem chybám, dopředu se to říct nedá. Ale je to další poučení do budoucna, aby se to neopakovalo," dodal Chovanec.