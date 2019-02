Je nejstarší, ale zažije premiéru. Kozák vyhlíží svůj start v Česku

Přestože je útočník Libor Kozák v 29 letech nejstarším hráčem v jarním kádru libereckých fotbalistů a na kontě má osm reprezentačních startů, v sobotním utkání s Příbramí si paradoxně může připsat debut v české nejvyšší soutěži. Největší zimní posila Slovanu, která v 19 letech přestoupila do Lazia Řím, cítí před velkou premiérou nervozitu i očekávání.

"V sobotu poprvé v české lize. Určitě jsem i zvědavý, jak to bude v lize vypadat. Bude to pro mě nová zkušenost. Na druhou stranu pořád je to fotbal, pořád je to to samé. Jen je potřeba přenést mé zkušenosti na hřiště," řekl novinářům Kozák.

"Asi bych lhal, kdybych řekl, že jsem úplně v pohodě. Je to první zápas za Liberec, první v české lize, po dlouhé době doma, takže určitě nějaká nervozita a očekávání tam je. Ať už od lidí, nebo i sám od sebe. Ale to jsem měl vždy před každým zápasem. Nějak si to neberu a soustředím se na to, na co vždy," doplnil odchovanec Opavy.

Po více než deseti letech v zahraničí, během nichž měl i zdravotní problémy, cítil touhu vrátit se do Česka. "Po těch dvou letech v Itálii jsem tak nějak zvažoval všechny možnosti a prostě mě to nějak táhlo domů po 10 letech. Rozhodl jsem se, že to zkusím zpátky a ukážu se tady," řekl Kozák.

Zájem o něj měly vedle Liberce i sousední Jablonec a Ostrava. "Nějací další zájemci tam byli, to mohu potvrdit. Ale Liberec byl nejkonkrétnější. Ve finále tím, že i trenér mě opravdu chtěl a viděl jsem odsud největší zájem, nebylo co řešit. Liberec byl jasná volba," uvedl Kozák.

Ve velmi mladém libereckém kádru bude nejstarším hráčem. "V tomhle je to pro mě taková premiéra, být nejstarší, to se mi ještě nestalo, v Itálii už vůbec ne. Je to nezvyk, těším se na to. Je to další zkušenost. Kluci v kabině jsou v pohodě, takže snad sem můžu přenést nějaké zkušenosti a pomůže to na hřišti," prohlásil bývalý hráč Aston Villy.

Sám osobně si dal na jaro konkrétní cíl v podobě počtu branek, ale neprozradil ho. "Mám docela rád konkrétní cíle a vždy je mám v hlavě, ale nerad se o ně dělím. Můj hlavní cíl, který můžu říct, je co největší pomoc Liberci, což se asi samo o sobě bude brát z hlediska vstřelených gólů. Finální kalkulace budu dělat až po konci sezony," prohlásil Kozák, který bude mít na dresu devítku. "Devět gólů by nebylo špatných," usmál se.

Oproti předešlým angažmá v Itálii si musí zvykat na studené horské počasí v Liberci. "Z Itálie jsem si přivezl všechny takové napůl letní boty, takže jsem měl ve sněhu trochu problémy. Musím se na zimu líp nachystat, ale to nebude problém," dodal s úsměvem.