Je skvělé, že se to povedlo před našimi fanoušky, řekl Hubník

Jako kapitán dovedl fotbalisty Viktorie Plzeň k pátému titulu, sám jich v dresu Západočechů posbíral čtyři. Když před dvěma lety naposledy slavil prvenství, příliš už nepočítal, že to ještě někdy jako hráč zažije. Letos si zároveň český mistr zajistil místenku ve skupině Ligy mistrů, a tak je radost plzeňských fotbalistů mnohem větší.

"Skupina Ligy mistrů byl náš cíl. Věděli jsme před (finálovým) zápasem Realu s Liverpoolem, že základní skupina pro mistra je jasná, o to je to cennější. Myslím, že pro spoustu z nás to může být úplně poslední šance si Ligu mistrů zahrát. Samozřejmě jsme za to strašně rádi," řekl Hubník na tiskové konferenci po výhře 2:1 nad Teplicemi.

K jistotě titulu potřebovala Plzeň získat minimálně stejný počet bodů jako Slavia. Ta ale utkání s Jabloncem vůbec nezvládla, a tak nebylo co řešit. "Já stav z Edenu zjistil až v 90. minutě, když jsem se šel občerstvit. Když jsme od Teplic dostali gól na 1:2, tak to ve mně docela vřelo. Kdybych trošku věděl o Slavii, tak by to možná až tak nevřelo," přiznal Hubník.

"Jsem rád, že jsme to zvládli a ten poslední krok uhráli zejména doma před našimi fanoušky. Doufám, že to s nimi budeme slavit až do rána. Je to asi nejšťastnější den tohoto roku," dodal bývalý reprezentant.

Hubník prožil na západě Čech nejúspěšnější roky kariéry, když si do svého životopisu bude moci dát do kolonky počtu českých titulů čtyřku. "Dva roky zpátky jsem říkal, že to pro mě může být poslední titul. Jsem rád, že nebyl a slavím dál. Je to čtvrtý titul a každého si strašně vážím. Odehrát 30 zápasů v sezoně není úplně sranda, koncentrace a tlak na každý zápas je ohromný. Tady jsou cíle vždycky ty nejvyšší," prohlásil Hubník.

Na jaře to Plzeňským příliš nešlo, vyhráli jen čtyřikrát, a tak souboj o titul nebyl tak jednoznačný, jak se zprvu zdálo. "Každý z nás ten fotbal hrát umí, ale jak to někdo nezvládne v hlavě, nejde to ani nohama. Jaro nás v ideální formě nepotkalo. Bylo to hrozně těžké po tom debaklu na Bohemians a pak na Slavii," připomněl porážky 2:5 a 0:2.

"Všichni psali, že máme po podzimu titul jistý, 14 bodů je hodně, ale pořád tam bylo nějakých 14 zápasů a ve hře hodně bodů. Každý se s tím srovnává trošku jinak, někdo si možná myslí, že už je to hotové. Bohužel jsme bojovali až do předposledního zápasu a jak je vidět, liga je hodně vyrovnaná, každý mohl ztratit s každým," přidal Hubník.