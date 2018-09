Je to skvělý výsledek, jásá po výhře nad Plzní střelec Souček

Jeho hlava skolila mistra. Slávistický záložník Tomáš Souček nejprve načal plzeňský zmar po Zmrhalově centru, účet utkání uzavřel v nastaveném čase. I díky jeho dvěma trefám červenobílí vyhráli nad obhájcem titulu 4:0.

Čekali jste, že Plzeň takhle jasně spláchnete?

To jsme tedy nečekali. Byli bychom rádi, za 1:0, 2:0 už by byla paráda, ale 4:0 je skutečně nádhera. Je to skvělý výsledek.

Hodně jste k tomu přispěl vy. Rychlý gól z vaší hlavy hodně týmu pomohl, souhlasíte?

Byl to důležitý moment, hodně nás uklidnil. Najednou jsem byl u branky sám. Honza Bořil to dobře rozběhl, někdo se s ním ale chytil, přihrál a Jarda (Zmrhal) mě našel volného, jen jsem to cpal na zadní tyč. A do přestávky přišel druhý. Nedali jsme sice penaltu, ale hned jsme dostali příležitost kopat druhou. To se jen tak nestává, aby se do minuty kopali dvě.

O Zemanově ruce a následné penaltě rozhodovalo video. Jak tuto vymoženost přijímáte?

Je jenom dobře, že se zabraňuje nespravedlnostem. A prodlevy už nejsou tak dlouhé jako na jaře.

Byla při druhém pokutovém kopu tlačenice, kdo na něj půjde?

Josef Hušbauer už nechtěl, první nedal. Já jsem gól už dal, tak jsem se tam také trochu ochomýtal. Ale Miro (Stoch) prohlašoval, že si věří, tak jsme mu to nechali. A nezaváhal.

Říkali jste si v šatně, že už je rozhodnuto, zvláště když Plzeň přišla o vyloučeného kapitána Romana Hubníka?

Hlavně jsme si předsevzali, že soupeře nenecháme hrát a budeme pořád aktivní. Naštěstí jsme ještě dva přidali. Trochu mě překvapilo, že už Plzeň nebyla tak nebezpečná, dalo se ještě s výsledkem něco udělat. Ale my hráli dobře, poctivě jsme presovali, každý odvedl svou práci.

Jaká byla atmosféra?

Skvělá. Jsme rádi, že jsme fanouškům podporu vysokou výhrou vrátili.

Plzni se v Edenu v poslední době nedaří, pětkrát za sebou už nedala gól. Uvědomovali jste si tuto bilanci?

Doufám, že to tak bude pokračovat. Pamatuju si vítězství 5:0 (jaro 2016), ale to byla jiná situace, to už byli mistři. Teď je to jiné, jdeme přes ni na první místo, Proto tohle vítězství je cennější. Připravovali jsme se na ni celý týden a všechno vyšlo. Byla to zásluha všech.