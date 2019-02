Je to těžká soutěž, řekl Karlsson po debutu. A už vyhlíží Dočkala

Švédský fotbalista David Moberg Karlsson poprvé v soutěžním zápase nastoupil za Spartu a hned pomohl k ligové výhře 3:2 nad Duklou. Podle trenéra Zdeňka Ščasného čtyřiadvacetiletý záložník na Julisce splnil přesně to, co se od něj očekávalo.

Karlsson nastoupil na kraji zálohy a svými individuálními průniky dělal starosti domácí obraně. "Je to hrozně těžká soutěž. Na to, že jde o poslední tým, nehráli vůbec špatně. Na konci jsme ukázali kvalitu a uspěli jsme," řekl Karlsson novinářům po dohrávce 21. kola první ligy.

Jeho výkon se zamlouval i kouči Ščasnému. "Splnil přesně to, co jsme čekali. Před prvním zápasem měl zdravotní problémy a to byl možná jeden z důvodů, proč jsem ho sundal. Nechtěl jsem riskovat, aby se mu zranění obnovilo," uvedl Ščasný na tiskové konferenci. "On je přesně ten hráč, kterého jsme potřebovali. Umí jeden na jednoho, umí zrychlit hru, je hrozně nebezpečný a v pondělí to potvrdil," dodal trenér Sparty.

Ofenzivní záložník se kvůli touze uspět na Letné učí česky, aby lépe zapadl mezi spoluhráče. Právě neochota porozumět zdejší kultuře podle něj zapříčinila, že řada cizinců před ním ve Spartě předčasně skončila.

"Něco málo česky jsem se naučil. Je to velmi, velmi těžký jazyk, ale opravdu se snažím. Doneslo se ke mně, že se někteří hráči přede mnou možná nesnažili začlenit do českého prostředí, ale já to rozhodně chci," prohlásil Karlsson.

"Když přijde cizinec do Švédska, tak se musí naučit švédsky, to se mi moc zamlouvá. Už teď vidím na spoluhráčích, že mě berou jako přátelského chlápka, když se snažím naučit to, co oni umí. Je to pro mě důležité," doplnil Karlsson, který do Sparty přišel v prosinci z Norrköpingu.

Souhru se spoluhráči neviděl špatně. "Celkem to šlo. Chvílemi jsme ztráceli spoustu balonů a nehráli jsme tak dobře, ale celkově vzato mi spoluhráči dodávají sebevědomí a příjemně se se mnou baví, takže pro mě bylo jednodušší hrát," uvedl Karlsson.

Navzdory ne zcela přesvědčivému výkonu podle něj Sparta ukázala na Dukle sílu. "Máme na čem pracovat a musíme předvádět lepší výkony, protože pak můžete vyhrát více zápasů. Je to o síle. Už jsem to říkal spoustě lidí. Nevím, kolik utkání Manchester United pod vedením Alexe Fergusona v posledních minutách vyhrál, ale ukazuje to sílu týmu, když jste toho schopní i přesto, že nehrajete dobře," řekl bývalý hráč Göteborgu, Sunderlandu, Kilmarnocku či Nordsjaellandu.

Doufá, že se v jednom týmu sejde s reprezentačním kapitánem Bořkem Dočkalem, jenž ukončil smlouvu v čínském klubu Che-nan Ťien-jie a se Spartou jedná. "Párkrát jsem s ním trénoval. Pokud přijde, bude to pro klub perfektní, protože jde o vynikajícího fotbalistu. Je to lídr a osobnost. Bavil jsem se s ním. Už tu působil, ví, jaké je to být sparťanem," konstatoval Karlsson.