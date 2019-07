Jedině postup. Brněnští fotbalisté se chtějí vrátit do první ligy

Fotbalisté Zbrojovky Brno mají před druhým rokem účinkování v druhé lize jasný cíl: vrátit se mezi elitu. Na setkání s novináři před začátkem soutěže se na tom shodli sportovní manažer klubu Tomáš Požár a trenér Pavel Šustr. Zbrojovka skončila v uplynulém ročníku druhé ligy třetí a v baráži změřila síly s Příbramí. Po remíze 3:3 doma hrála v odvetě 0:0, což stačilo Středočechům k udržení prvoligové příslušnosti.

"Naším cílem je jednoznačně postup do první ligy," řekl Šustr, který se mužstva Zbrojovky ujal loni v polovině podzimu po Romanu Pivarníkovi a skvělou jarní jízdou dovedl tým do baráže. "Jaro je pryč, už se na to nedíváme, před námi je podzim," zdůraznil kouč.

V kádru nastalo minimum změn. Odešli Ladislav Krejčí (Sparta), Lukáš Vraštil (Zlín), Michal Škoda (Příbram) a David Gáč (Třinec), nováčky jsou Adam Fousek (Pardubice) a Jakub Černín, který se vrátil z hostování v Líšni.

"Brno nastartovalo nějaký proces s mládeží a ten se daří. Pokud bychom měli angažovat nové tváře, musíme zvážit, zda bude lepší než odchovanec," naznačil klubovou filozofii Požár. I přes sázky na hráče z vlastní líhně by však Brno rádo získalo středního záložníka.

Kapitánem týmu je útočník Lukáš Magera. "Loni jsme si vyzkoušeli, jak se hraje druhá liga, teď jsme o rok zkušenější. Musíme začít lépe než v loňském roce. Pokud navážeme na jaro, je v našich silách postoupit do ligy," řekl Magera.

Za největší konkurenty o postup považují v Brně pražskou Duklu, Jihlavu a Hradec Králové. "My se ale soustředíme výhradně na sebe a naše výkony," dodal Požár.

Zbrojovka bude podzimní domácí utkání hrávat v pátek od 19 hodin, do soutěže vstoupí tento pátek v 18 hodin ve Vlašimi.