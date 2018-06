Jemelka vyhlíží reprezentační debut. Přestup zatím neřeší

Patřil k základním kamenům Jílkova mužstva v letošní sezoně. Stoper Václav Jemelka výrazně pomohl Olomouci k fantastické čtvrté příčce, jež zajistila Moravanům postup do boje o evropské poháry. Kromě toho si mladý obránce vysloužil také cenu pro největší objev české ligy a následnou pozvánku do reprezentačního výběru. V něm by mohl debutovat už ve středu, kdy čeká národní tým přátelské utkání s Nigérií.

Zažívá nejlepší období kariéry. Obránce Václav Jemelka loni vybojoval se svou Olomoucí postup do nejvyšší české soutěže, kde jí v letošní sezoně pomohl k překvapivému čtvrtému místu. Právě dvaadvacetiletý zadák byl jedním z hlavních faktorů celého úspěchu, vždyť nováček české ligy dostal za třicet utkání pouze dvaadvacet branek. Lepší v tomto ohledu byla jen pražská Slavia.

Za konstantní výkony si talentovaný obránce vysloužil také pozvánku do národního týmu, kam jej na dvojblok přátelských zápasů povolal kouč Karel Jarolím. "Reprezentace korunuje tu skvělou sezonu se Sigmou. Opravdu se nám vydařila, pak vynikají i jedinci. Myslím, že tu od nás mohlo být víc hráčů," uvedl na rakouském soustředění.

Výkonnostní progres jej pochopitelně velice těší. "Všechno se to seběhlo strašně rychle. Před rokem jsem toužil naskočit do ligy. V zimě mi trenér řekl, že jsem pevný článek týmu. A teď ještě reprezentace. Byl to pro mě rychlý výstřel nahoru. Teď si dovolím víc než na začátku sezony. Jen ještě musím zapracovat na komunikativnosti a více spoluhráče řídit," konstatoval Jemelka.

Debut v reprezentačním "áčku" jej pravděpodobně potká ve středu, kdy bude chtít český výběr proti Nigérii napravit nepovedený zápas s Austrálií, v němž obdržel čtyři branky a zaznamenal nejhorší porážku v historii.

Ani nadcházející mač však nebude podle Jemelky jednoduchý. "Mají obrovsky silnou sestavu, prý mají nejkrásnější a nejprodávanější dresy. Budou určitě velice silní směrem dopředu. S Anglií teď uhráli docela dobrý výsledek 1:2. Z hráčů bych vypíchl Iwobiho z Arsenalu, který je hodně kvalitní. Moses z Chelsea zas bude jeden z nejrychlejších na hřišti," poznamenal Jemelka.

Držiteli ceny pro největší objev uplynulého ročníku české ligy, jenž svou vizáží a ryšavými vlasy mnohým připomíná spíše reprezentanta Skotska, by mohl eventuální start pomoct třeba i k přestupu do slavnějšího mužstva. Přestože se již v médiích píše o možném transferu do rotterdamského Feyenoordu, samotný hráč si žádné spekulace nepřipouští.

"Chodí mi přes sociální sítě zprávy, jestli už se učím holandsky, ale dokud to nebudu mít na stole, tak si tohle nepřipouštím. Chtěl bych v Olomouci ještě něco dokázat. Moje vize před sezonou byla zahrát si ligu. Teď se to vyšponovalo tak, že mohu pomýšlet na zahraničí, ale tak já nechci přemýšlet. Ještě mám co dokazovat na této úrovni. Uvidíme, jestli už mám na reprezentaci. Určitě se ještě potřebuji vyhrát," uzavřel.