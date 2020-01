Jílek: Dočkal je rozdílový hráč, snad jeho návrat bude trvalý

Trenér Václav Jílek převzal fotbalisty Sparty už v květnu minulého roku, ale až v sobotu měl možnost poprvé na hřišti vidět kapitána Letenských Bořka Dočkala. Jednatřicetiletý záložník odehrál poprvé od březnového zranění poločas v přípravě proti Ústí nad Labem. Podle Jílka okamžitě ukázal přínos pro tým.

"Doufám, že to není jenom takový okamžik, že to bude mít trvalý stav a že už nedojde k žádné komplikaci. Všichni jsme rádi. I v sobotu Bořek ukázal rozdílové věci. A to určitě není v herní kvalitě, protože mu chybí zápasy. Doba jeho zranění byla poměrně dlouhá," řekl Jílek novinářům po výhře 1:0.

"Jasně je vidět jeho herní kvalita a nabídka, protože se nebojí míče. Druhá věc je usměrňování hráčů, komunikace. Když je tady (na Strahově) dobře slyšet, tak je to snazší. V tomhle hráče určitě ovlivňuje. Už jenom jeho přítomnost na hřišti má velký vliv. Bylo to vidět ve všech trénincích, do kterých se zapojil. Povýšil kvalitu a úroveň hry," konstatoval Jílek.

"Nechci ale říkat, že se teď budeme upínat jenom k jednomu hráči, který nás spasí. Ale může to být velká posila pro tým. Nejen na hřišti, ale i do kabiny," uvedl třiačtyřicetiletý kouč.

Dočkal se nečekaně vrátil po březnovém zranění, kvůli němuž podstoupil dvě operace achilovky. Ještě na počátku ledna sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický prohlásil, že by reprezentační kapitán mohl částečně trénovat s týmem až na soustředění ve Španělsku, které začne v pondělí.

"Je potřeba poděkovat všem lidem, kteří měli Bořka na starost. Rozhodnutí, že v sobotu nastoupí, nebylo těžké. Nechci říct, že si to vynutil, ale přišel s tou myšlenkou," prohlásil Jílek.

"Plán k soustředění ve Španělsku jsme měli jasný, ale ubíralo se to lepším směrem, než se očekávalo. Po všech konzultacích jsme si řekli, že to zkusíme 45 minut, ať vidíme jeho reakci před soustředěním. I jeho reakce po zápase byla v pohodě. Doufám, že to teď bude v pořádku," řekl někdejší trenér Olomouce.

V zimní přípravě vyhrála Sparta v tréninkovém areálu na Strahově všechna tři utkání. Ani po triumfech nad Českými Budějovicemi (1:0) a druholigovými celky Jihlavou (5:0) a Ústí nad Labem ale nebyl Jílek úplně spokojený.

"Z herního pohledu jsem rád, že od prvního zápasu je tam nárůst kvality. Chyběla nám produktivita a v některých fázích možná větší kvalita v řešení, ale jak středeční (s Jihlavou), tak sobotní zápas měly oproti tomu prvnímu (s Českými Budějovicemi) vzestupnou tendenci. Hlavně se tam objevovaly věci, na kterých chceme pracovat a které chceme ukazovat v zápasech," uvedl Jílek.