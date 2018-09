Jílek nechápal, jak mohl sudí po zhlédnutí videa vyloučit Faltu

Trenér olomouckých fotbalistů Václav Jílek nebyl po zápase 10. ligového kola v Liberci rozladěný pouze z vysoké porážky 0:3, ale také z vyloučení Šimona Falty. Kouč Hanáků nechápal, jak mohl rozhodčí Zbyněk Proske záložníkovi Sigmy v 82. minutě za přišlápnutí kotníku domácího Radima Breiteho v souboji udělit rovnou červenou kartu. Tím spíš, když sudí celou situaci řešil s videorozhodčím skoro pět minut.

"Závěr utkání snad ani nebudu komentovat, protože to vyloučení, to už jsem dlouho něco takového neviděl. Tohle video je nehodnotitelné. To není faul na červenou kartu, to je faul na fotbal. Pro mě je to ztráta jakékoli důvěryhodnosti a navíc naprostá zbytečnost, neboť jsme tam pět šest minut stáli," řekl na tiskové konferenci Jílek.

"Když se na to podíváte, to je přirozený běh toho hráče, není zvednutá podrážka. Nejsou tam splněny základní parametry na to, aby mohl rozhodčí udělil červenou kartu," doplnil.

Vyloučení podle něj nechápala ani řada libereckých hráčů. "I domácí se diví, my se divíme. Sám jsem zvědav na hodnocení pana rozhodčího komisí rozhodčích, strašně by mě to zajímalo. Absolutně to nesplňuje žádnou podstatu faulu na červenou kartu," uvedl Jílek.

Video hrálo v neprospěch Sigmy i při prvním libereckém gólu Tarase Kačaraby v 25. minutě. Po rohu při soubojích skončilo na zemi hned trio hostujících hráčů, ale technologie prohřešek neodhalila.

"Z mého pohledu diskutabilní. Nezvládli jsme uhlídat odražený balon a Kačarabu. Jestli to bylo s faulem, nebo ne? Rozhodlo se tak, jak se rozhodlo. Michal (Vepřek) má podlitinu pod okem, neudělal si to sám. Kačaraba pracoval rukama a odhodil ho," mínil Jílek.

"Hrálo se hodně bojovně a rozhodčí tuhle situaci pustili ve prospěch Liberce. Dnes hrálo video důležitou roli a dvakrát v náš neprospěch," dodal Jílek.

Nad nezvykle dlouhou prodlevou před vyloučením se pozastavil i liberecký trenér Zsolt Hornyák. "Určitě bych si nepředstavoval videorozhodčího, aby to stálo pět minut. Byla zima, úplně to zdrželo hru. Neumím to posoudit, neviděl jsem, co se stalo. Stejně jako na Spartě proti nám, až zpětně jsme zjišťovali, co se stalo. Ta doba dnes byla úplně nevhodná. Zbytečně se dobrý zápas v dobrém tempu přerušil. Video je samozřejmě dobrá věc, ale ne v každém případě," řekl slovenský kouč Liberce.