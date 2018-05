Jiráček: Šanci na body jsme si pokazili prvním poločasem.

Záložníka Petra Jiráčka mrzelo, že v prvním poločase měli fotbalisté Zlína ze Sparty příliš velký respekt. Moravský celek nakonec na Letné prohrál 1:2 a v neúplné tabulce ho dělí od pásma sestupu pouhé čtyři body, navíc předposlední Ostrava má zápas k dobru.

"Jednoznačně jsme si to pokazili tím prvním poločasem. Začátek se nám vůbec nepovedl, byli jsme zakřiknutí, měli jsme strach a Sparta naštěstí proměnila jen jednu šanci. To nás stálo tři body, nebo aspoň bod. Prospali jsme první poločas," řekl Jiráček novinářům.

Spartu poslal do vedení ve 20. minutě Stanciu z přímého kopu a v 59. minutě přidal druhou branku Lafata. Hosté pak už jen v závěru snížili zásluhou Ekpaie. "Z vlastní zkušenosti vím, že pro domácí to tady není jednoduché, zejména když soupeř dokáže zareagovat na vývoj zápasu. Takže i za stavu 0:2 jsem věřil, že bychom to mohli zdramatizovat," uvedl Jiráček.

Podobně mluvil i trenér Vlastimil Petržela, který se musel kvůli dohodě klubů obejít bez Daniela Holzera a Vukadina Vukadinoviče, protože oba hostují ve Zlíně právě ze Sparty. "Nečekal jsem, že hráči budou tak ustrašení, ale nakonec byli víte co. Nechci být sprostý," prohlásil.

"Hlavně hráči, co nenastupují pravidelně, se s tlakem nevyrovnali a v prvním poločase jsme byli zralí na víc gólů," přidal kouč, který musel o přestávce hráče vyburcovat. "Trochu jsem na ně přitvrdil. Od zápasu jsem nic nečekal, žádný zázrak. Ale když tady tihle kluci dokážou se Spartou prohrát jen 1:2, tak to není zase tak strašné," dodal.