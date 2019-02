K úplné spokojenost chyběl gól. Dočkala těšily body i herní projev

Fotbalista Bořek Dočkal v pátek zkompletoval svůj návrat z Číny do Sparty a hned o dva dny později už naskočil jako kapitán Pražanů do základní sestavy v ligovém šlágru s Ostravou. Přestože třicetiletý záložník nehrál soutěžní zápas od listopadu, neměl z utkání obavy. K výhře 3:2 přispěl kapitán české reprezentace asistencí před třetí brankou Letenských a k absolutní spokojenosti mu chybělo jen to, aby místo tyče v 10. minutě vstřelil při návratu gól.

"Scénáře mohly být ještě barvitější, já bych si představoval, abychom vyhráli 2:0 nebo 3:0, dohrávali jsme v jedenácti a zápas byl klidnější. Ale jsem spokojen maximálně. Věděl jsem, že z osobního pohledu to bude těžké, protože jsem dlouho v soutěžním zápase nebyl. Potřebovali jsme si odnést z toho zápasu tři body a udělat další krok dopředu na herním projevu. Myslím, že oba dva body jsme splnili," řekl Dočkal novinářům.

Do zápasu vstoupil dobře a v desáté minutě jeho přízemní střelu zastavila tyč. "Asi by bylo ještě o něco příjemnější, kdyby to bylo s gólovou tečkou. Navíc by to podtrhlo náš vydařený vstup do utkání. Takže škoda, že to neskončilo gólem. Ale jinak myslím, že jsme zvládli zápas dobře. I v deseti jsme zaslouženě navýšili náskok a bezpečně kontrolovali hru," pochvaloval si.

Přestože se Spartou absolvoval zimní soustředění, soutěžní zápas hrál poprvé od 19. listopadu a utkání reprezentace se Slovenskem. "Věděl jsem, že čím dřív do nějakého zápasu naskočím, tím lépe pro mě. Takže jsem se neobával, že bych na tom byl fyzicky tak, že to nebudu stíhat nebo že postupně v zápase odejdu. Samozřejmě jsem věděl, že to pro mě nebude úplně jednoduché, ale cítil jsem velkou podporu od kluků kolem mě v záloze. Měli velmi dobrý pohyb, nabízeli se, bylo s kým hrát," ocenil Dočkal.

"Vždy to může být lepší. Cítím, že jak budou zápasy přibývat, i já se budu na hřišti cítit líp, jistější v kontaktu s balonem, fyzicky lépe. Dnes pro mě byl zápas na konci fyzicky skoro už na hraně. Bylo to i tím vyloučením, ale i tak jenom tréninkem se zápas nedá nahradit," dodal.

Za Spartu si zahrál soutěžní zápas po více než dvou letech a byl nadšený z přivítání od fanoušků. "Užil jsem si to, děkuji jim. Já se na zápas hrozně těšil, protože moje přání bylo zase nastoupit ve sparťanském dresu na Letné. S takovým přivítáním to bylo pro mě o to hezčí. Z dnešního zápasu si odnáším více zážitků než za posledních pár měsíců," uvedl Dočkal, jenž poslední dva roky hrál v Číně a ve Philadelphii.

V letenském mužstvu vidí velký potenciál. "Cíl a přání nás všech je, aby se Sparta vrátila na pozice, kde bude mít nejvyšší ambice - vyhrávat tituly a být zase v Evropě. Je třeba jít postupnými kroky. Zrovna to, jak dohrajeme tuhle sezonu, může být ve vývoji velmi důležité. Je tu spousta perspektivních kluků, s každým vyhraným zápasem bude jejich sebevědomí stoupat. Za dva měsíce přípravy se tu udělal velký kus práce, vidím progres. Věřím, že když půjdeme tak, jak si všichni představujeme, příští sezonu bude velice těžké nás zastavovat," dodal Dočkal.