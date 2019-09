Kalvach: Gól v Teplicích byl hezčí, tenhle mnohem důležitější

Plzeňský záložník Lukáš Kalvach po letním příchodu z Olomouce vstřelil za Viktorii druhý výstavní gól. Zatímco jeho přímý kop do horního růžku před měsícem v Teplicích stačil jen k remíze 1:1, v pondělní dohrávce 9. ligového kola s Jabloncem už přesným halfvolejem pomohl k domácí výhře 3:2. Čtyřiadvacetiletý fotbalista cítí, že má zřejmě na krásné góly štěstí, protože jich celkově nedává příliš mnoho.

Tentokrát se ve 43. minutě po rohovém kopu opřel do míče a povedenou ranou vyrovnal na 1:1. "Na videu jsme viděli, že chodí v hodně hráčích do šestnáctky a mohl by tam být prostor na odražené míče. Nějaké signály na mě byly, ale tenhle zrovna ne. Vyplynulo to ze situace, že to tam nějak propadlo a já to pak trefil, takže dobré," řekl Kalvach novinářům.

"Hezčí gól byl asi ten v Teplicích, takový možná už ani nezopakuju. Ale tenhle byl důležitější, že nám pomohl k tomu obratu. Moc jich nedávám, takže možná mám asi štěstí na takové krásné góly," přidal defenzivní středopolař, který se v 67 prvoligových zápasech trefil čtyřikrát.

Plzeňští museli v souboji o druhé místo tabulky dvakrát dotahovat ztrátu, ale nakonec vyhráli a udrželi tříbodové manko na vedoucí Slavii. "Nebylo to vůbec lehké. Jablonec byl zatažený, dobře organizovaný. Nemohli jsme se tam dostat a z jejich první příležitosti jsme hned inkasovali. Naštěstí se nám povedlo do poločasu vyrovnat. Druhá půle začala stejně, zase z takové ojedinělé střely nám dali gól, ale rychle jsme vyrovnali z penalty a dali pak třetí gól. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli," uvedl Kalvach.

Ve Viktorii se rychle prosadil do základní sestavy a v záloze pomáhá zacelit místo po srpnovém odchodu dlouholeté opory Patrika Hrošovského do belgického Genku. Za dobré výkony si olomoucký odchovanec vysloužil také premiérovou nominaci do reprezentace, i když do nedávných kvalifikačních duelů v Kosovu a Černé Hoře nezasáhl.

"Zatím se to vyvíjí dobře. Škoda, že jsme nepostoupili do pohárů. Jsem rád, že jsem naskočil, hraju a dal jsem i nějaké góly. Myslím, že body potřebuju a jsem rád, že to tam dvakrát padlo," konstatoval Kalvach.