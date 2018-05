Kde mám ty m**ky pražský aneb Jak oslavit titul buransky

Prožili výjimečný půlrok, kdy nezastavitelně letěli ligou a sráželi jednoho soupeře za druhým. Fotbalisté Plzně si vytvořili v čele tabulky luxusní čtrnáctibodový náskok, nikdo před startem jarní části nepochyboval o tom, kdo usedne na český trůn. Viktoria to nakonec skutečně dokázala, byť výkony z posledních měsíců podzimního suveréna nepřipomínaly ani vzdáleně. V průběhu mistrovských oslav pak počínání klubu emotivními výroky shodil generální manažer Adolf Šádek.



Plzni se povedla velká věc, o tom není sporu. Získala pátý titul v historii, na všechny přitom dosáhla během uplynulých osmi let. Letošní triumf s sebou navíc nese vítaný bonus - přímou vstupenku do základní skupiny Ligy mistrů, která zároveň znamená stamiliony do klubové kasy. Úspěšný kouč Pavel Vrba tak získá dost prostředků k tomu, aby mohl v létě doplnit kádr - vždyť sestava s věkovým průměrem lehce pod třicet let je vůbec nejstarší mistrovská v ligové historii. Špičkovým evropským klubům by se rovnala jen těžko.



Ligový primát je pro partu kolem Limberského, Hubníka, Koláře a spol. cennější i v tom, že před sezonou ji na titul tipoval jen málokdo. "Sparta se Slavií mají tanky, my proti nim jdeme s klackem v ruce," trefně glosoval situaci plzeňský boss Šádek.



Letenští totiž s velkou slávou přivedli trenéra z Itálie i spoustu drahých posil, nakonec jsou ale rádi, že vůbec prošli do evropských pohárů. A onen trenér se s posměchem dávno vrátil zpět domů. Změnami prošla i Slavia, hráči jako Danny nebo Altintop v létě slibovali velkou podívanou. Postupně však ze sestavy (i z klubu) vypadli, populární kouč Šilhavý zase neustál nezvládnuté klíčové zápasy.



A Plzeň se může díky podzimní neopakovatelné suverenitě radovat. Šádkův výrok se mezitím uchytil, i proto z něj Viktoria vycházela při plánování mistrovských oslav. Hráči si užili oslavnou jízdu městem v tanku, generální manažer šampionů z něj radostně mával symbolickým klackem.



Potud všechno v pořádku, fajn nápad. Jenže emoce ze získaného titulu jindy klidného a přemýšlivého šéfa ovládly víc, než by se slušelo. "Kde jsou ty Pražáci? Kde jsou sparťani, kde slávisti? Kde mám ty m**ky pražský?" hulákal rozradostněný Šádek, když tank dojel na plzeňské náměstí. Do mikrofonu před fanoušky pak přidal další pozdrav: "Ať jdou do hajzlu, Plzeň je hlavní město České republiky fotbalu, tak to je a bude," vzkázal směrem k pražským "S".



Nepsané sportovní pravidlo říká, že i prohrát se musí umět, že je důležité projevit v duchu fair-play respekt k soupeři. V Plzni to teď posunuli výš, "nezvládli" ani vyhrát. Takové vystoupení jednoho z nejvyšších klubových představitelů má totiž k důstojnosti daleko. Zatímco ve vyspělé Evropě si i ti největší rivalové sportovně gratulují, české oslavy zase musely být buransky specifické. Vzhledem k pověsti celé ligy se však vlastně ani nelze příliš divit.