Kdybychom táhli víc spolu, bylo líp! štve sparťana Šurala

Útočník Josef Šural po bezbrankové remíze s Bohemians 1905 neskrýval, jak moc ho štve páté místo Sparty v konečné tabulce fotbalové ligy. Nejlepší střelec letenského celku také prohlásil, že kdyby tým víc táhl za jeden provaz, měl by minimálně o deset bodů víc.

"Cítím se příšerně, protože jsme to nezvládli. Sezonu jsme zakončili tak, jak jsme ji začali. mizerným zápasem venku," uvedl Šural. "Těžko jsme si vypracovali vlastní šance a kdyby to Florin nepochytal, tak to mohlo skončit ještě hůř," popsal zápas v Ďolíčku.

Sparta nakonec obsadila páté místo, když na čtvrtou Olomouc ztratila dva body a tři na třetí Jablonec, který postoupil do základní skupiny Evropské ligy, zatímco Letenští musí do druhého předkola. "Prodrbali jsme si to sami už dřív. Jde tam Jablonec, který naši sezonu přesně vystihuje," řekl Šural.

"Dvakrát jsme ho porazili, máme s ním skóre 5:0, ale body jsme poztráceli s týmy ze spodku tabulky. To se soupeřům před námi nestávalo a to rozhoduje," prohlásil Šural. "Poztráceli jsme spoustu bodů venku, tam jsme byli špatní. Když vezmu, kolik jsme dostali gólů v posledních minutách, tak ten tým asi na víc prostě neměl sílu," přidal.

"V mých očích jsme měli mít tak o deset bodů víc. Ale museli bychom víc táhnout spolu a jít za tím společně," prohlásil Šural, podle kterého se na konečném výsledku podepsaly především velké změny v létě. "Bylo to hodně divoký a v hodně případech se asi sáhlo vedle, když tady ti kluci už po krátké chvíli nejsou. Je tam spousta chyb za celou sezonu," dodal zklamaně.