Konec italského nešťastníka? Sparťanská trpělivost vypršela

Letní trend pokračoval, fotbalová Sparta v zimní přestávce znovu přivedla drahé posily ze zahraničí, aby ve druhé polovině sezony napravila mizerný podzim. Jenže hned v prvních třech zápasech ztratila čtyři body, v tabulce zůstává i přes ztráty ostatních soupeřů dál pátá a její hra nenaznačuje, že by během pauzy nastal nějaký významný posun. Co z toho plyne? Že konec italského trenéra Andrey Stramaccioniho na její lavičce je blíž než kdy dřív.



"Aktuální situaci A-týmu bude po neuspokojivém vstupu do jarní části sezony řešit sportovní vedení Sparty. Představitelé vedení a představenstva považují aktuální situaci po remízách s týmy ze spodní části tabulky za vážnou," objevilo se na klubovém webu v neděli krátce po zápase s Brnem (1:1) kratičké prohlášení, které odhaluje, že trpělivost se špatnými výsledky už dochází i těm nejvyšším.



Sparta totiž včera na Letné soupeře z jihu Moravy nepřehrála a poté, co v předchozím kole jen remizovala i v Uherském Hradišti, ztratila podruhé za sebou. A za druhým místem, o které tolik chtěla bojovat, už zase zaostává o pět bodů. Je to zkrátka pořád dokola, Pražanům chybí tvář i jakékoliv viditelné herní směřování.



Nejnovější posily, Rumun Stanciu i Gabonec Kanga, jsou na první pohled individuálně skvěle technicky vybavené, nebojí se přejít soupeře jeden na jednoho a v české lize se jim moc hráčů rovnat nemůže. Jenže co je to Spartě platné, když jako jeden tým na hřišti zatím zkrátka nepůsobí. A třeba Kanga, který jinak odehrál proti Brnu velmi dobrý zápas, si dojem pokazil nesmyslnou rozehrávkou standardní situace v nastaveném čase. Místo toho, aby poslal dlouhý míč do vápna na hlavy čekajících spoluhráčů, posunul jej pouze k vedle stojícímu Plavšičovi. Ačkoliv do konce zbývalo pár vteřin, a sudí Pechanec tak zápas ukončil dřív, než se sparťané vůbec stihli přiblížit k bráně.



Byl to symbolický moment. Lafata a spol. jen nevěřícně stáli na hranici velkého vápna a hleděli směrem ke Kangovi. Poté, co Izraelec Ben Chaim několikrát potáhl balon po levé straně, ale nedokázal úspěšně zakončit, zase šlo z úst Václava Kadlece v televizním přenosu odečíst něco jako: "Ty vole, on nepřihraje." Sparta prostě pořád působí jako všechno možné, jen ne jako kompaktní mužstvo, které by během jara mělo začít válcovat ligu.



A je právě hlavním Stramaccioniho úkolem, aby z hráčů dokázal sourodou jednotku vytvořit. Jenže od loňského července se mu to nepodařilo, přičemž dosáhl jen minimálních posunů. Proto se zdá, že jeho čas definitivně vypršel. Renomovaný italský server Gazetta Dello Sport už v pondělí dopoledne dokonce vydal zprávu, v níž považuje Stramaccioniho letenské "arrivederci" za hotovou věc.



Sparta zatím oficiálně mlčí. Ale na jak dlouho?