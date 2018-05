Konec skvělého střelce. Lafata odchází v poslední vhodný čas

Málokterý fotbalista má takový výběr místa v pokutovém území jako on. Sparťanský útočník David Lafata během své kariéry vstřelil 198 ligových branek, k magické hranici mu schází jen dvě. Ty už však možná nedá, za pár týdnů s velkým fotbalem definitivně skončí.



Lafata nikdy nebyl typ střelce, který si na půlce vezme balon, obejde tři obránce a pak se trefí do šibenice. Jeho hlavní přednosti vynikaly ve vápně. Vždycky moc dobře věděl, kam se postavit, proměňování vyložených šancí mu nedělalo problémy. "U Lafiho jsem měl v tréninku jednu jistotu. Ať jsem kopnul centr do vápna kamkoli a jakkoli, vždy z něj dokázal skvěle zakončit. V tom je stále jedinečný," napsal na Twitteru obránce pražské Dukly Jakub Podaný, když Sparta ve středu oznámila, že její kapitán po sezoně ukončí kariéru.



Svou pověst kanonýra si Lafata začal budovat v Jablonci, kde se v sezoně 2010/11 díky devatenácti gólům poprvé stal nejlepším střelcem ligy. V dalším ročníku nasázel dokonce o šest branek víc a pomyslnou korunu obhájil. Když pak na podzim sezony 2012/13 skóroval v dresu Severočechů třináctkrát ve třinácti zápasech, zájem Sparty už byl natolik silný, že mu ani Miroslav Pelta nedokázal odolat.



A Lafata po přestupu začal v rudém dresu tak, jak skončil v tom jabloneckém. Pořád střílel góly. Trofej pro krále ligových kanonýrů ještě získal čtyřikrát, brzy se stal kapitánem a v sezoně 2013/14 mohl s novými spoluhráči slavit triumfy v lize, poháru i Superpoháru. K další klubové trofeji však už mraky jeho gólů nepomohly.

U Lafiho jsem mel v treninku jednu jistotu. Ze at jsem kopnul centr do vapna jakkoli a kamkoli, vzdy z nej dokazal skvele zakoncit. To je proste jeho UM a v tom je stale jedinecny.!!!🔝 #Lafi #panStrelec #smekam - Jakub Podaný (@Pod_Y39) 9. května 2018

V letošní sezoně pak hráč s jednadvacítkou na dresu postupně vypadl ze základní sestavy, častěji začal nastupovat jen na závěrečné minuty. A navzdory nabídce majitele Křetínského, aby si své působení ještě prodloužil, končí. "Jen paběrkovat je ve Spartě nedůstojné," vysvětlil to skromně.

Nutno přiznat, že s přibývajícím věkem přestal stačit tempu nejtěžších zápasů, navzdory neúnavné bojovnosti se jeho slabší rychlost logicky začala negativně projevovat. Pro Spartu byl pořád platný v domácích zápasech proti slabším soupeřům, kdy Pražané měli herní převahu a Lafata mohl díky úžasné intuici a přesné střelbě těžit z práce spoluhráčů. V duelech s nejtěžšími protivníky však už potřebným rozdílovým hráčem nebyl.



Dobře to ukázalo jarní derby se Slavií (3:3), které sice zkušený útočník na hrotu poctivě odpracoval, pro bránu tradičního rivala ale byl nebezpečný jen minimálně. Fanoušci v letenském kotli jej přesto milují, bez střelcova oslavného chorálu se neobejde žádný domácí zápas Sparty. Další skupina příznivců však už delší dobu volá po tom, aby místo v útoku Pražanů patřilo mladším.



Lafata možná mohl skončit i o rok dřív, jeho přínos už v současné sezoně zkrátka nebyl takový. V lize se zatím trefil "jen" pětkrát, naposledy v pátek proti Zlínu. Jakým způsobem? Typickým. V pozici sám před brankářem s přehledem uklidil do sítě centr z levé strany. Až na výjimky nedával hezké góly, nejčastěji skóroval dorážkou z bezprostřední blízkosti nebo po přesném centru do vápna.



Teď sám uznal, že je čas stáhnout se do ústraní. O jeho služby měl ještě zájem i Jablonec nebo České Budějovice, Lafata ale hodlá hrát už jen pro radost v mateřském Olešníku. Bylo by hezké, kdyby ve zbývajících třech zápasech ještě dokázal dvakrát skórovat a zaokrouhlit počet vstřelených gólů na 200.



Sparta mu chystá oficiální rozlučku na poslední domácí utkání s Olomoucí, dá se tak předpokládat, že její (stále ještě současný) kapitán aspoň na chvíli určitě naskočí. Kromě toho letenští ještě budou hrát v Jihlavě a na Bohemians.

Pak už přijde konec kanonýrovi kariéry. Vzhledem ke všem viditelným okolnostem je na něj ten poslední vhodný čas. A pro Lafatovu pověst je dobře, že to vycítil i on sám.

Nejhezčí gól kariéry Davida Lafaty: